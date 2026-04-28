冷氣大戶新加坡迎能源考驗 政府推25度控溫節能

中東局勢推升國際能源壓力，新加坡政府帶頭推動節能省電措施，包括各機關將冷氣設定在攝氏25度以上。在炎熱氣候下，冷氣使用密集的新加坡逐步調整日常習慣，以配合用電管理。

在新加坡，行人走過購物中心或百貨公司入口、自動門打開時，常會突然被一陣強勁的冷氣迎面襲來。在公共交通方面，幾乎所有公車與地鐵車廂也都全面裝設空調，成為日常通勤中不可或缺的一部分。

「像是週末的時候，新加坡人很常去逛商場，從炎熱的街道走進室內吹冷氣，很舒服」，新加坡人David告訴中央社，冷氣不僅讓人們避開炎熱天氣，也逐漸改變生活型態，逛百貨公司、享受冷氣成了常見「休閒方式」。

新加坡建國總理李光耀曾在訪談提及冷氣機是重要發明，讓熱帶地區的發展有了可能性。新加坡幾乎所有政府部門、辦公大樓以及商場、大多數住家都有裝設冷氣。

這座城市國家位處熱帶地區，四季如夏。根據官方統計，2025年全年平均氣溫是新加坡自1929年有記錄以來的第8高，每日平均最高溫為攝氏31.8度、最低溫攝氏25.4度。

面對中東局勢推升國際能源壓力，新加坡永續發展與環境部指出將帶頭推動節能省電措施，包括政府機關將冷氣設定在攝氏25度以上，每提高1度約可節省10%左右的用電量，並呼籲在不必要時關閉照明、冷氣及其他電器設備，盼企業與家庭一同響應節能。

對於在學術機構工作的新加坡上班族Valence而言，由於大樓電腦設備運作所需，部分冷氣幾乎長時間維持開啟狀態，他每天進出辦公室時也能明顯感受到室內的涼意，並認為這樣的環境有助提升工作效率。

「政府帶頭將冷氣設定在攝氏25度以推動節能措施，確實相當重要，這不僅能節省開銷，也能對環境友善」，Valence告訴中央社，大家知道應該盡量節省用電、減少冷氣使用，但在新加坡炎熱的氣候下，要完全改變習慣仍需一點時間。

新加坡政府於2024年通過氣候友善家庭計畫（Climate Friendly Households Programme），向所有組屋（公共住宅）家庭發放新幣300元（約新台幣7500元）氣候優惠券，供購買節能水電裝備；2025年加碼組屋住戶可再獲新幣100元、總額增至新幣400元。