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ChatGPT解東京、京都大學考題 分數超越真人榜首

中央社／ 東京28日專電
ChatGPT。 法新社
ChatGPT。 法新社

日本頂尖學府東京大學與京都大學今年入學考試題目，交由生成式人工智慧（AI）ChatGPT作答，成績超越實際考生榜首。相較於2024年仍在東大入試全科落榜，短短2年內的飛躍式進步，凸顯生成式AI的快速進化。

產經新聞報導，東京AI新創公司Life Prompt分析指出，使用ChatGPT應試的結果，顯示其得分已達「首席合格」水準，AI的學習與應試能力大幅躍進。

此次測試採用OpenAI開發的「ChatGPT-5.2Thinking」模型，研究人員將東大與京大二次試驗題目轉為圖像資料輸入AI作答，申論題部分交由補教機構河合塾的講師評分，與大學入學共通測驗成績一併計算總分。

在東大部分，滿分550分，AI於文科1至3類獲得452分、理科1至3類獲得503分，雙雙超越校方公布的最高錄取分（文科3類434分、理科3類453分），其中最難的理科3類，AI更高出榜首50分。

各科表現方面，今年難度極高的數學科，AI拿下滿分，英語也拿下9成分數；不過在世界史等論述題上表現較弱，60分僅得15分。分析指出，儘管AI具備豐富知識，但在文章結構與論述能力上仍有待加強。

數學科成績進步最為顯著。去年同一時期，AI解答東大理科數學題目時，120分中僅得38分，如今拿下滿分。

值得關注的是，ChatGPT從2024年的全面落榜，如今達成「榜首級」表現，展現生成式AI能力的快速成長。

日本 東京大學 ChatGPT

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