聽新聞
0:00 / 0:00
西班牙遊樂設施繩索斷裂！4人91公尺高空急墜 重撞鋼柱畫面曝
塞維亞四月節（Feria de Abril）是西班牙最熱鬧、最受歡迎的年度慶典，舉行為期一周的市集，會有身穿傳統服飾的當地民眾跳舞表演、美食美酒、遊樂園等，然而這場快樂盛事近日蒙上陰影。
根據《紐約郵報》報導，四月節的遊樂設施中，有一項是彈弓椅（Slingshot ride），遊客坐在一個球體中，左右兩側由巨大彈力繩控制擺盪，結果24日彈弓椅運行到一半時彈力繩斷裂，造成4人受傷。
從事發影片可以看到，圓球座位盪到約91公尺高空時，其中一邊纜繩突然斷裂，球體急速下墜，撞上該設施的鋼製柱體結構，目擊民眾嚇得驚聲大叫。
受傷的4名遊客中有2名是孩童，皆已接受治療，當局發布聲明指出，已封鎖該遊樂設施並展開調查。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。