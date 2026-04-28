西班牙遊樂設施繩索斷裂！4人91公尺高空急墜 重撞鋼柱畫面曝

塞維亞四月節（Feria de Abril）是西班牙最熱鬧、最受歡迎的年度慶典，舉行為期一周的市集，會有身穿傳統服飾的當地民眾跳舞表演、美食美酒、遊樂園等，然而這場快樂盛事近日蒙上陰影。

根據《紐約郵報》報導，四月節的遊樂設施中，有一項是彈弓椅（Slingshot ride），遊客坐在一個球體中，左右兩側由巨大彈力繩控制擺盪，結果24日彈弓椅運行到一半時彈力繩斷裂，造成4人受傷。

從事發影片可以看到，圓球座位盪到約91公尺高空時，其中一邊纜繩突然斷裂，球體急速下墜，撞上該設施的鋼製柱體結構，目擊民眾嚇得驚聲大叫。

受傷的4名遊客中有2名是孩童，皆已接受治療，當局發布聲明指出，已封鎖該遊樂設施並展開調查。