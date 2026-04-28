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首屆i僑卡「台灣柑仔店」市集 多倫多僑商交流合作

中央社／ 多倫多27日專電
多倫多首屆「台灣柑仔店」i僑卡活動26日在多倫多台北文教中心舉辦，民眾逛台僑商家互動。中央社
多倫多首屆「台灣柑仔店」i僑卡活動26日在多倫多台北文教中心舉辦，民眾逛台僑商家互動。中央社

多倫多台北文教中心昨天一整天人潮熙來攘往，熱鬧非凡，原因是首屆i僑卡活動「台灣柑仔店」在此擺攤舉辦，45家具台灣背景的僑民商家、社團集結，除了形成群聚效應，民眾一次購足所需，各商家也趁機結識，擴大合作契機。

首屆「台灣柑仔店」（Taiwan Market）i僑卡活動由多倫多台灣商會（TMAT）與多倫多台灣信用合作社（TCTCU）共同主辦，參與商家的創業或經營型態橫跨食品、餐飲、手作、服務業、醫療業等。文教中心免費提供場地，商家免費報名擺攤，民眾透過一次性造訪市集，接觸和了解平日隱身在大多倫多地區各角落的台僑商家。

多倫多台灣信用合作社執行長盧莉馨向中央社表示，多倫多新一代台灣移民已不再以勞動業為主，而是具有成熟技能的多元存在。信合社接辦首屆活動，正是基於一種共同理念，大家都在幕後為台灣社團服務，「他們的成功就是我們的成功」，相信活動可以讓更多台灣創業者在海外扎根，以社團力量推動新移民往前走，幫助他們成長茁壯、少走彎路。

駐多倫多文教中心主任藍柏青說，僑委會推行的「僑胞卡」2022年升級為具備智慧功能的「i僑卡」，這項跨境便民服務持續邀請僑民和海內外台灣商家加入。這次中心首度籌劃i僑卡活動，一來希望擴大特約店數，提供各界更多產品和服務，二來想讓本地多元族裔社群有機會更了解台灣商家，支持在地化發展。

不少平日只透過網路販售推廣產品及服務項目的台僑到場擺攤，其中在多倫多創業10年的「彰仁裝修」老闆陳彥霖告訴中央社，前來詢問服務內容的熱度「超乎預期」；他們家以前沒有加入i僑卡，昨天也當場決定加入。

出席活動開幕式的包括萬錦市區域議員何胡景（Alan Ho）、多倫多市議員麥智謀（Jamaal Myers）代表羅詠雅，以及駐多倫多辦事處長梁毅鵬。

梁毅鵬致詞說：「台灣人做生意有創意有頭腦，苦幹實幹，信用可靠，童叟無欺，所以我們一直認為，我們是加拿大在亞太地區最值得信賴的好伙伴。」當天他也在會場拜訪設攤商家，為大家打氣加油。

首屆「台灣柑仔店」i僑卡活動由多倫多台灣商會 （TMAT）與多倫多台灣信用合作社（TCTCU）共同主辦，以社團力量推動更多台灣創業者在海外扎根。中央社
首屆「台灣柑仔店」i僑卡活動由多倫多台灣商會 （TMAT）與多倫多台灣信用合作社（TCTCU）共同主辦，以社團力量推動更多台灣創業者在海外扎根。中央社

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