只因太無聊！泰男連環縱火燒森林：想找樂子 涉破壞自然資源被捕

只因無聊，便要縱火取樂？泰國有男子被揭發多次在森林內縱火，接受警方盤問下竟供稱因為出於「無聊」，為的就是要為看護林員前來救火，甚至直言「看起來很好玩」，荒唐言論和動機引來嘩然。當地警方目前以「破壞自然資源罪」拘捕涉案男子，他正被羈押，具體刑罰有待進一步消息公布。

森林護林員發現可疑男子 搜出打火機即報警

泰國媒體報導，泰國北部彭世洛府（Phitsanulok）有森林接連發生縱火事件。4月18日，查特拉坎瀑布國家公園（Namtok Chat Trakan National Park）有護林員在Kaeng Hat Oi森林巡查時，發現1名形跡可疑的男子，並在其身上搜出1個打火機，因而報警求助。

男子承認連環縱火燒森林 供稱：無聊想找樂子

警方接報到場盤問該22歲男子馬蒂納（Matina），他承認曾經多次縱火，供稱只是因為「無聊想找樂子」，故蓄意在森林內點火，試圖引來護林員滅火，直言「看起來很好玩」，荒唐的解釋引來執法人員嘩然。當地警方遂以「破壞自然資源罪」拘捕男子，他目前正被羈押，具體刑罰有待進一步消息公布。

泰國近年不時有森林發生火災 大多涉人為因素或疏忽

泰國相關部門在同日逮捕共22名、涉嫌在空地縱火人士；而自1月30日以來，已確認105名涉嫌類似案件的疑犯，每人需被處以1,000泰銖（約新台幣900元）的罰款。其實泰國近年不時有森林發生火災，不少是涉及人為疏忽，當局曾呼籲民眾不要焚燒農業廢棄物或垃圾，指以上行為不僅嚴重破壞生態環境，亦會威脅周邊居民安全，一旦火勢失控，後果將十分嚴重。

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文章授權轉載自《香港01》