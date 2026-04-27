日本岩手縣野火延燒6天 311強震災民再與天災搏鬥

日本東北岩手縣濱海小鎮大槌的野火已焚燒6天，截至今天上午已燒毀1600多公頃林地。當地義消芳賀諒太15年前才經歷311強震海嘯衝擊，如今又要與另一場重大天災搏鬥。

路透社報導，2011年3月11日日本發生有紀錄以來規模最大地震並引發致命海嘯，當時還是高中生的芳賀在大槌的住家被海嘯捲走。如今31歲的他已婚並育有1名幼兒，卻再次面臨家鄉遭受天災威脅。

芳賀昨天結束又一天精疲力竭的滅火行動後受訪時說：「（東日本大）地震已過了15年，我們的生活好不容易才剛要安定下來，不能讓大家再一次失去珍貴事物。」

大槌是311強震受創最嚴重的沿海市鎮之一，當時這座寧靜的漁業小鎮遭到估計約10公尺高的海嘯席捲，包括市長在內有近1300名居民喪生，約占全鎮人口的1/10。

芳賀表示，如今野火範圍還在擴散，「我們的疲憊已到極限。但這裡是我們的家鄉，不論付出多大代價，我們都會守護這裡，即使感覺我們正在耗盡力氣」。

芳賀指出，他從未經歷如此大規模火災。截至目前日本已投入約1400名消防員和數10名自衛隊人員救災，但仍見不到控制火勢跡象，即使氣象預報今天會有零星降雨。

過去日本與世界其他地區相比，大規模野火相對少見；但氣候變遷已使得當地野火頻率增加，尤其是在雨季來臨前的初春，這時炎熱乾燥又會吹起助長火勢的風。同樣在日本東北的福島縣昨天也爆發另一場野火。

對芳賀而言，野火愈來愈頻繁，令人更加擔憂人口減少與高齡化造成日本消防人力嚴重短缺的長期問題。他表示，他所屬的消防隊目前人力已低於當局設定的編制水準。