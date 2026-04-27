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義大利最古老傑拉諾花毯節 申列世界無形文化遺產

中央社／ 羅馬27日專電
義大利中部小城傑拉諾26日舉行傳統慶典花毯節，這個擁有近300年歷史的傳統節慶，正在申請聯合國的世界無形文化遺產。中央社
義大利中部小城傑拉諾26日舉行傳統慶典花毯節，這個擁有近300年歷史的傳統節慶，正在申請聯合國的世界無形文化遺產。中央社

春天百花盛開，義大利中部小鎮傑拉諾擁有一項近300年悠久歷史的傳統節慶，是以花瓣在地上鋪成各種藝術圖像。這個全義最古老的「花毯節」 （Infiorata）目前正申請成為聯合國教科文組織的世界無形文化遺產。

傑拉諾（Gerano）位在距離羅馬車程約1小時的近郊小城，今年4月24日到26日舉行第297屆花毯節慶。這個傳統節慶可溯源至1740年，每年訂於4月25日聖馬可節之後的周日舉辦。

慶典緣起是向收藏在當地教堂的名畫「聖母聖心像」致敬，該畫是由義大利畫家孔卡（SebastianoConca）在18世紀所繪，目前收藏在傑拉諾的聖母升天教堂。

根據傳說，這幅畫在1729年由2位耶穌會士帶到傑拉諾，傑拉諾居民開始敬奉這幅畫並懇求修士不要帶走它，耶穌會士起初拒絕，但每次他們試圖帶著畫離開村莊時都會下雨，當地信徒將此解讀為「聖母希望留在傑拉諾」的徵兆。

傑拉諾花毯節目前被納入聯合國教科文組織（UNESCO）世界無形文化遺產的候選名單，主因是它創設近300年來，從未間斷地被舉行，即使在戰爭或重大疫情期間也沒有停止。

花毯節的創作方式也被認為具有高度文化獨特性，花卉藝術家是直接用粉筆在地面上繪製圖案，並且只使用花瓣、葉子填充色彩，拼成巨幅芳香鮮豔但保鮮期短暫的「天然馬賽克」。

近年花毯主題愈來愈對應時事，今年除了在宗教角度，以新教宗良十四世為主軸，在世俗領域，也以花瓣排出可愛的木偶奇遇記主角「皮諾丘」（Pinocchio），紀念2026年是皮諾丘作者卡洛．科洛迪（Carlo Collodi）誕生200周年。

義大利 羅馬 聯合國

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