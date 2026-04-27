快訊

比8點檔精彩！楊千霈親揭「現場抓姦」黑歷史 空姐小三下場超慘：報應來了

逢甲夜市辣椒水案延燒 中市警局長證實：柯文哲4度關切分局長仍遭調職

板橋公寓飄散濃厚屍臭…男子陳屍發黑腐爛 失智母伴屍渾然不覺

聽新聞
0:00 / 0:00

日本解除北海道餘震注意情報 清晨強震無直接關聯

中央社／ 記者戴雅真東京27日專電

日本政府於今天下午5時（台灣時間下午4時）結束「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」。此外，北海道今天清晨發生規模6.2地震，則被認為與前次地震無直接關聯。

「北海道．三陸外海後發地震注意情報」自2022年開始運用。由於日本海溝、千島海溝沿線有可能發生伴隨海嘯的巨大地震，當在這些預想震源區域或周邊發生規模7以上地震時，內閣府會發布注意情報，提醒後續再發生巨大地震的可能性相較平時提高。

4月20日傍晚，三陸外海發生規模7.7地震，青森縣觀測到最大震度5強，當局隨後發布「北海道．三陸外海後發地震注意情報」，由內閣府呼籲民眾確認日常防震準備，於1週內進行特別防範，例如隨身攜帶緊急避難用品等。

氣象廳表示，由於距離地震發生已滿168小時，政府宣布結束相關特別防災呼籲，但同時強調「雖然特別措施結束，仍應持續保持警覺，做好日常防震準備」。

另一方面，今天清晨5時23分左右，北海道發生規模6.2地震，北海道浦幌町觀測到最大震度5強。

氣象廳表示，此次地震與20日地震沒有直接關聯，不屬於先前注意資訊所警戒的地震類型。除了發生於預想震源區域之外，且規模較小，也未達發布新一輪注意資訊的標準。不過，未來約1週內，尤其是接下來2至3天須留意可能發生相同程度地震，呼籲民眾提高警覺。

地震 強震 北海道 日本

延伸閱讀

「死神十字架」預言日本強震 命理師再示警業力臨界點揭台灣危機：靈魂等級清算

相關新聞

不滿臉被塗蛋糕 印度壽星當街「持槍射殺」3好友

印度北方邦（Uttar Pradesh）布蘭德沙哈爾（Bulandshahr）地區日前發生一起震驚社會的槍擊案。一名壽星因不滿朋友將蛋糕塗抹在他臉上而引發激烈口角，隨後竟與同夥攜帶多把槍枝重返現場，當街擊斃3名友人。目前當地警方已成立專案小組，全力追緝在逃嫌犯。

長期恐嚇…日旭山動物園員工涉殺妻焚屍 曾嗆「會燒到什麼都不剩」

日本北海道旭川市發生駭人案件，一名任職於旭山動物園的30多歲男子涉嫌殺害妻子並將遺體丟入焚化爐焚燒。警方調查發現，男子在...

突破人類極限 肯亞選手馬拉松跑進2小時大關

肯亞選手薩威（Sabastian Sawe）26日在倫敦馬拉松賽跑出不到2小時的成績，不但寫下新的世界紀錄，完成衛冕任務，並正式成為人類跑進2小時大關的第一人，締造歷史。

準新郎剛搬進婚房原定下月迎娶空姐…騎機車遭2車連撞 毀容身亡

1名預備在下月結婚的男子身亡！該名「準新郎」原定5月與空姐未婚妻結婚，但騎車時，接連遭2車撞及，當場證實死亡…

旭山動物園棄屍案 男子認燒屍 日媒：妻子生前稱「遭丈夫威脅」

日本北海道的旭山動物園爆出棄屍案，一名在該園工作的30多歲男子向警方供稱把妻子遺體棄置於動物園焚化爐內後，據日媒4月26日報導，男子承認「燒屍數小時」。報導又指，其妻子生前曾向他人發送過求助訊息，稱「受到丈夫威脅，感到害怕」。警方至今仍未找到該名妻子的遺體。 綜合外媒報導，該男職員的30多歲妻子自3月下旬以來一直失聯，至4月23日，警方接獲一位關心女子安危的市民舉報，隨後前往詢問女子的丈夫，男方承認稱「將30多歲妻子遺體遺棄在旭山動物園焚化爐內」。 警方25日在動物園展開調查，但沒有找到屍體，至26日上午突擊搜查該男子住處，目前正在屋內搜尋相關證據。 調查人員透露，該男子繼講述把妻子屍體棄於焚化爐後，承認「花了數個小時焚燒妻子的屍體」。日媒並指，該男子還暗示存在殺害行為，警方正仔細調查。 男子為旭川市僱員，在北海道旭山動物園工作。警方25日下午也扣押兩輛與旭山動物園相關的車輛，對此進行調查。日媒指，案件中的妻子生前曾向他人發送過求助訊息，稱「受到丈夫威脅，感到害怕」。 旭山動物園已於4月7日結束冬季營業，並自8

八年來最高！伊朗戰爭添亂 杜拜巧克力最需要的開心果價格飆漲

用巧克力包裹著開心果奶油和酥脆麵餅的杜拜巧克力，在甜點界掀起風潮，但伊朗戰爭中斷開心果供給，使開心果價格達到八年來最高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。