日本解除北海道餘震注意情報 清晨強震無直接關聯

日本政府於今天下午5時（台灣時間下午4時）結束「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」。此外，北海道今天清晨發生規模6.2地震，則被認為與前次地震無直接關聯。

「北海道．三陸外海後發地震注意情報」自2022年開始運用。由於日本海溝、千島海溝沿線有可能發生伴隨海嘯的巨大地震，當在這些預想震源區域或周邊發生規模7以上地震時，內閣府會發布注意情報，提醒後續再發生巨大地震的可能性相較平時提高。

4月20日傍晚，三陸外海發生規模7.7地震，青森縣觀測到最大震度5強，當局隨後發布「北海道．三陸外海後發地震注意情報」，由內閣府呼籲民眾確認日常防震準備，於1週內進行特別防範，例如隨身攜帶緊急避難用品等。

氣象廳表示，由於距離地震發生已滿168小時，政府宣布結束相關特別防災呼籲，但同時強調「雖然特別措施結束，仍應持續保持警覺，做好日常防震準備」。

另一方面，今天清晨5時23分左右，北海道發生規模6.2地震，北海道浦幌町觀測到最大震度5強。

氣象廳表示，此次地震與20日地震沒有直接關聯，不屬於先前注意資訊所警戒的地震類型。除了發生於預想震源區域之外，且規模較小，也未達發布新一輪注意資訊的標準。不過，未來約1週內，尤其是接下來2至3天須留意可能發生相同程度地震，呼籲民眾提高警覺。