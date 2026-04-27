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長期恐嚇…日旭山動物園員工涉殺妻焚屍 曾嗆「會燒到什麼都不剩」

中央社／ 東京27日專電
北海道旭山動物園驚爆棄屍案。（圖／翻攝Google Maps)
北海道旭山動物園驚爆棄屍案。（圖／翻攝Google Maps)

日本北海道旭川市發生駭人案件，一名任職於旭山動物園的30多歲男子涉嫌殺害妻子並將遺體丟入焚化爐焚燒。警方調查發現，男子在妻子失蹤前，曾對她放話「會燒到什麼都不剩」，案件曝光引發震驚。另一方面，旭川市政府正在評估是否延後動物園開放。

北海道放送、朝日新聞報導，警方指出，男子的30多歲妻子自3月下旬起失聯，男子在偵訊中供稱，「將妻子遺體棄置於焚化爐，焚燒了好幾個小時」，並暗示涉及殺害妻子。警方目前持續釐清案情。

鄰居回憶，4月7日曾詢問男子有關妻子去向，對方稱「去東京了」，但1周後仍未見妻子返家，鄰居又問「還沒回來嗎？你是不是在說謊？她是不是住院了？」但遭男子否認。

捜查相關人士透露，男子疑似長期對妻子施加威脅，曾說過「會把妳燒到什麼都不剩」。妻子在失蹤前也曾向親屬表示，因遭丈夫恐嚇而感到害怕，並進行過諮詢。

警方於昨天與今天連續兩天對男子住處進行搜索。據了解，目前尚未發現這對夫妻曾向警方報案或求助的紀錄。

另一方面，旭山動物園原訂4月8日至28日休園，進行拆除防寒設備及重新粉刷等迎接夏季到來的準備作業，並計劃於日本黃金周連假首日的4月29日重新開園，卻在開園前爆發此案。

旭川市政府高層今天表示，當局正在評估是否延後開放，最晚將於明天公布結論。

旭川市經濟部長淺利豪表示，目前最優先事項是全力配合警方調查，同時也要考量員工心理狀態，以及管理體制是否完善等多重因素，綜合評估是否如期開放。

雖然焚化爐位於不對外開放的後場區域，但如果未來調查範圍擴及遊客會見到的地方，將很難開放入園。

市府表示，目前園內動物的飼育工作仍正常進行，職員也努力維持動物的良好狀態，希望能以健康活潑的模樣迎接遊客。

旭山動物園於1967年由市政府設立，是日本最北端的動物園，以展現動物自然行為與能力的「行動展示」聞名，像是企鵝散步等活動，可以近距離觀看企鵝搖頭晃腦的可愛模樣，廣受遊客喜愛，2025年度吸引約133萬人次造訪。

日本 北海道 動物園

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