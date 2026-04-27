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從教室到潛水看鯨鯊 宿霧成英語遊學重鎮

中央社／ 宿霧市27日專電

在菲律賓宿霧市（Cebu）語言學校的早晨，來自亞洲各地的學生進入教室，展開密集的一對一英語課程；課後則參與運動、社交活動，或規劃週末旅遊行程。

這種結合密集教學與旅遊體驗的模式，使菲律賓中部大城宿霧市逐漸成為亞洲的熱門英語遊學據點。

英語現為菲律賓教育體系的主要語言，且在政商領域與日常生活中被廣泛使用。根據瑞典教育機構英孚（EF）發布的2025年英語能力指標，菲律賓在亞洲「非英語母語國家」中排名第2，屬於「高熟練度」等級。

「菲律賓是亞洲英語口說環境最普及的國家之一，到處都可以用英文溝通，對學習者非常友善。」贏家集團執行長、來自台灣的梁盛彰，2003年就嗅到商機，2015年投入這個產業。

宿霧的語言學校產業已有30年發展史，師資供應充沛，學費與生活成本相對低廉。業者估計，在寒暑假等旺季，每月有多達1萬至1萬5000名外國學生前來上短期英語班。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，宿霧約有150間英語學校，疫情後雖縮減至約50間，但市場因而轉為以品質與競爭力為導向。

相較美國、英國或澳洲等傳統英語學習地點，菲律賓主打低收費與高效課程，與馬來西亞、新加坡等區域市場形成競爭。教學形式方面，一對一課程為主要特色，但也有一對二、一對三等形式。

「在美國，一個班可能有15到20人，如果比較害羞，可能整堂課都沒有機會開口。」CFS教育集團校長黃芳屏說，「但在這裡是大量一對一課程，就算再害羞，也必須開口說英文。」

2019年從台灣來菲創業的黃芳屏指出，菲律賓教師多為年輕族群，課堂互動性較高，有助於降低學生開口說英語的壓力。

宿霧語言學校的學生來源多元，包括台灣、日本、韓國、越南、俄羅斯及中東等地。對許多學生而言，「高性價比」與「密集口說訓練」是主要吸引因素。

「跟我們國家比起來，這裡真的很划算，學習兩個月後，英語能力已可應付日常對話，例如旅行或入住飯店。」來自中國的學生Issa表示。

台灣學生Vanessa指出，「這裡比歐美便宜，而且一對一課程很多，對提升日常對話很有幫助。」

修讀雅思課程的台灣學生Adrian則認為，全英語學習環境與課後實際運用，有助於提升語言能力。

除了課程本身，語言學校也安排課外活動與旅遊行程，學生可參加學校安排的運動或社交活動，週末則前往周邊景點，如跳島潛水、瀑布探訪或觀賞鯨鯊。

業者估計，經過一個月密集課程，學生多益（TOEIC）成績可提升約100分，雅思（IELTS）則可進步1至1.5分。不過，這些數據多來自校方統計，實際成效仍因學生程度與課程安排而有所差異。

儘管具備諸多優勢，宿霧仍面臨基礎設施與生活環境的挑戰。

梁盛彰指出，學生需要適應交通壅塞、偶爾停電或停水等情況；黃芳屏則提醒，外出仍需留意手機等隨身物品，財莫露白。

除了宿霧市以外，大馬尼拉、山城碧瑤（Baguio）、「微笑之都」巴科洛德（Bacolod）以及觀光勝地長灘島（Boracay）也已逐漸發展成英語學習重鎮。

全球英語學習需求持續成長，菲律賓語言學校產業的興起，反映出結合學習、旅遊與生活體驗的遊學模式，正逐漸受到年輕人的青睞，也為城市經濟注入新的活力。

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