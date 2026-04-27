突破人類極限 肯亞選手馬拉松跑進2小時大關

肯亞選手薩威（Sabastian Sawe）26日在倫敦馬拉松賽跑出不到2小時的成績，不但寫下新的世界紀錄，完成衛冕任務，並正式成為人類跑進2小時大關的第一人，締造歷史。

薩威在比賽到一半時，率領6人領先集團，當時他耗費的時間為1小時0分29秒。進入比賽最後階段，薩威與衣索比亞選手卡加爾查（Yomif Kejelcha）逐漸拉開與其他選手的差距，兩人一路糾纏至接近終點處，最終薩威加速超前，以1小時59分30秒的成績率先抵達終點。

首次參加馬拉松賽事的卡加爾查也突破2小時，成績為1小時59分41秒，創下史上馬拉松初登場最快紀錄。烏干達選手基普洛莫（Jacob Kiplomo）以2小時0分28秒名列第3。

中央社引述法新社報導，這3人都刷新原由已故肯亞選手基普圖姆（Kelvin Kiptum）保有的男子馬拉松舊世界紀錄。基普圖姆2023年於美國芝加哥馬拉松賽跑出2小時0分35秒，紀錄保持至今。

滿心喜悅的薩威表示，參加氣候溫暖的春季賽事，自己賽前就有信心能突破2小時大關，「我們起跑狀況良好，接近終點時我感覺體力充沛。抵達終點時看到成績，我非常興奮，因為我今天打破了世界紀錄。這次來倫敦是第二次，對我來說意義重大，我做足了準備。」

肯亞名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）曾在2019年10月跑出1小時59分40秒的成績，是史上首位突破2小時大關的人類，但由於他當時穿著特製跑鞋，未遵循包括配速員與補給方式等標準比賽規則，且賽事屬於非公開性質，因此並未被認證為世界紀錄。