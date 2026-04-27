快訊

學區焦慮／先躲霸凌再拚升學 家長搶跨區就讀安全國中

台南左鎮二寮山區3人身亡 消防到場身已僵硬警釐清死因

游盈隆：以國籍法處理陸配參政牽強且爭議 應從憲法與法律著手

聽新聞
0:00 / 0:00

旭山動物園棄屍案 男子認燒屍 日媒：妻子生前稱「遭丈夫威脅」

香港01／ 撰文：張涵
日本北海道的旭山動物園爆出棄屍案。圖擷自北海道放送YouTube
日本北海道的旭山動物園爆出棄屍案。圖擷自北海道放送YouTube

日本北海道的旭山動物園爆出棄屍案，一名在該園工作的30多歲男子向警方供稱把妻子遺體棄置於動物園焚化爐內後，據日媒4月26日報導，男子承認「燒屍數小時」。報導又指，其妻子生前曾向他人發送過求助訊息，稱「受到丈夫威脅，感到害怕」。警方至今仍未找到該名妻子的遺體。

綜合外媒報導，該男職員的30多歲妻子自3月下旬以來一直失聯，至4月23日，警方接獲一位關心女子安危的市民舉報，隨後前往詢問女子的丈夫，男方承認稱「將30多歲妻子遺體遺棄在旭山動物園焚化爐內」。

警方25日在動物園展開調查，但沒有找到屍體，至26日上午突擊搜查該男子住處，目前正在屋內搜尋相關證據。

調查人員透露，該男子繼講述把妻子屍體棄於焚化爐後，承認「花了數個小時焚燒妻子的屍體」。日媒並指，該男子還暗示存在殺害行為，警方正仔細調查。

男子為旭川市僱員，在北海道旭山動物園工作。警方25日下午也扣押兩輛與旭山動物園相關的車輛，對此進行調查。日媒指，案件中的妻子生前曾向他人發送過求助訊息，稱「受到丈夫威脅，感到害怕」。

旭山動物園已於4月7日結束冬季營業，並自8日起至28日閉園，為夏季開園做準備。

延伸閱讀：

日本據報擬恢復「大佐」等舊日軍軍銜惹爭議　日軍事學者批愚策

大阪酒吧女店員「口吐奶製咖啡」　網民怒批：日本何時變這麼低俗

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

準新郎剛搬進婚房原定下月迎娶空姐…騎機車遭2車連撞 毀容身亡

1名預備在下月結婚的男子身亡！該名「準新郎」原定5月與空姐未婚妻結婚，但騎車時，接連遭2車撞及，當場證實死亡…

旭山動物園棄屍案 男子認燒屍 日媒：妻子生前稱「遭丈夫威脅」

日本北海道的旭山動物園爆出棄屍案，一名在該園工作的30多歲男子向警方供稱把妻子遺體棄置於動物園焚化爐內後，據日媒4月26日報導，男子承認「燒屍數小時」。報導又指，其妻子生前曾向他人發送過求助訊息，稱「受到丈夫威脅，感到害怕」。警方至今仍未找到該名妻子的遺體。 綜合外媒報導，該男職員的30多歲妻子自3月下旬以來一直失聯，至4月23日，警方接獲一位關心女子安危的市民舉報，隨後前往詢問女子的丈夫，男方承認稱「將30多歲妻子遺體遺棄在旭山動物園焚化爐內」。 警方25日在動物園展開調查，但沒有找到屍體，至26日上午突擊搜查該男子住處，目前正在屋內搜尋相關證據。 調查人員透露，該男子繼講述把妻子屍體棄於焚化爐後，承認「花了數個小時焚燒妻子的屍體」。日媒並指，該男子還暗示存在殺害行為，警方正仔細調查。 男子為旭川市僱員，在北海道旭山動物園工作。警方25日下午也扣押兩輛與旭山動物園相關的車輛，對此進行調查。日媒指，案件中的妻子生前曾向他人發送過求助訊息，稱「受到丈夫威脅，感到害怕」。 旭山動物園已於4月7日結束冬季營業，並自8

八年來最高！伊朗戰爭添亂 杜拜巧克力最需要的開心果價格飆漲

用巧克力包裹著開心果奶油和酥脆麵餅的杜拜巧克力，在甜點界掀起風潮，但伊朗戰爭中斷開心果供給，使開心果價格達到八年來最高。

逆齡？威廉王子登雜誌封面 一頭濃密黑髮引熱議

英國王儲、威爾斯親王威廉王子近日登上英國《Tatler》六月號封面，卻因肖像畫中「髮量回春」意外引發熱議。畫作由奈及利亞藝術家Oluwole Omofemi操刀，呈現出一頭濃密頭髮的威廉，與他自20多歲起逐漸後退的髮際線形成明顯對比，讓不少王室粉絲直呼「判若兩人」。

星期人物／川普次子艾瑞克訪中 步步站進權力核心

川普次子艾瑞克五月將隨父訪中，這位操盤川普集團、掌握企業管理實權的幕後推手，首度從商業核心跨足高度敏感的外交場景。他以「私人身分」隨行，遊走於正式編制之外，究竟是為家族事業鋪路，還是將在權力結構中扮演更關鍵的外交角色？

喪母後精神失常…印度男菜刀割喉狠殺雙胞胎女兒 冷靜自首稱「毫無悔意」

印度發生恐怖殺女案。1名懷疑患有憂鬱症的男子自母親過世後，一直表現失常，不但指控妻子出軌，而且屢次揚言想要與一對11歲雙胞胎女兒同死，甚至一度趕妻兒離開住所。男子其後懷疑病發，先後勒住2名女兒頸部，繼而用菜刀割喉嚨，並用鐵錘猛擊，2名女兒當場斃命，犯案過程大約1.5小時。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。