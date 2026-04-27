準新郎剛搬進婚房原定下月迎娶空姐…騎機車遭2車連撞 毀容身亡

馬來西亞早前發生奪命車禍，1名預備在下月結婚的新加坡男子身亡！該名「準新郎」原定5月與空姐未婚妻結婚，但於4月20日在馬來西亞騎車時，接連遭2車撞及，當場證實死亡。死者父親趕往現場認屍，悲嘆帥氣的兒子嚴重受傷，容顏盡毀至「面目全非」。

死者未婚妻透露，未婚夫平時騎車時十分小心，從來不飆車也不會疲勞駕駛，希望警方能查清事情全貌，還原真相。

獨自離隊返新加坡 途中不幸遭車禍身亡

死者為31歲新加坡男子馮瀚仁，他是家中幼子，生前在車行擔任銷售員，同時兼職做保險經理。馮瀚仁早前與約8名好友騎車到吉隆坡打算玩3、4天，中途接到同事的電話，稱臨時有事需要人代班，他決定獨自提前返回新加坡，詎料途中出事。

車禍發生於4月20日凌晨約3時，馬來西亞南北大道南下25.1公里處，近柔佛古來一帶發生車禍，當地警方透露，因事發路段沒有監控鏡頭，無法提供事發經過，初步調查顯示，死者騎車打滑失控，接連遭2車撞上，當場身亡，遺體已經被運回新加坡，家人在新民通道的殯儀館為他設靈。

死者父認屍悲痛：原本帥氣臉龐已面目全非

死者的56歲父親馮先生在當天凌晨約5時接獲噩耗，立即趕往事發地點了解，他見到兒子的遺體時悲痛萬分。馮先生描述兒子外傷嚴重，鼻骨塌陷、嘴唇撕裂，口鼻與耳朵都有出血，後腦顱骨碎裂，胸腔也有明顯的塌陷。醫護人員證實死者肋骨斷裂，刺穿內臟引發大面積內出血。馮先生悲痛地表示：「他原本帥氣的臉龐已面目全非，只能根據頭盔與衣物辨別身份。」

原定下個月與交往6年空姐結婚

死者與33歲未婚妻莉迪亞交往6年，女方任職空姐，據了解，在意外發生時，莉迪亞正乘搭航機從美國返回新加坡，降落後打開手機，看到大量未接來電和短訊才得知未婚夫出事，她傷心地表示：「我們在一起6年，下個月就要註冊結婚，如今只剩我一個人。」

死者3周前剛與未婚妻搬進婚房

未婚妻透露2人3星期前才遷入組屋，受訪時她一度哽咽表示「早已買好兩周後的機票準備到我的家鄉正式提親以及商量大禮等結婚事項」，未婚妻母親得知此事後特地從馬來西亞怡保飛來新加坡弔唁並陪伴女兒。

未婚妻透露男子平時騎電單車十分小心，從來不飆車也不會疲勞駕駛，希望警方能查清事情全貌，還原真相。

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文章授權轉載自《香港01》