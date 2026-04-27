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日本北海道地震規模6.1 未發海嘯警報
美國和日本氣象機構報告，日本北部島嶼北海道今天清晨發生規模6.1地震，這是近期接連多起強震衝擊日本其中最新一起。
法新社報導，當地時間上午5時30分之前不久發生的這起地震，日本氣象廳和美國地質調查所（UnitedStates Geological Survey）測報其規模皆為6.1，震央位在北海道南部，震源深度約80公里。
儘管沒有發布海嘯警報，但是日本氣象廳不到一週前才因岩手縣北方外海20日的規模7.7地震，警告規模8.0或更強地震的風險提高。
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