日本北海道地震規模6.1 未發海嘯警報

美國和日本氣象機構報告，日本北部島嶼北海道今天清晨發生規模6.1地震，這是近期接連多起強震衝擊日本其中最新一起。

法新社報導，當地時間上午5時30分之前不久發生的這起地震，日本氣象廳和美國地質調查所（UnitedStates Geological Survey）測報其規模皆為6.1，震央位在北海道南部，震源深度約80公里。

儘管沒有發布海嘯警報，但是日本氣象廳不到一週前才因岩手縣北方外海20日的規模7.7地震，警告規模8.0或更強地震的風險提高。