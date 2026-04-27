快訊

115會考衝刺／國文形音義反而易錯 模考題「倒過來做」練閱讀判斷力

聽新聞
0:00 / 0:00

日本北海道地震規模6.1 未發海嘯警報

中央社／ 東京27日綜合外電報導

美國和日本氣象機構報告，日本北部島嶼北海道今天清晨發生規模6.1地震，這是近期接連多起強震衝擊日本其中最新一起。

法新社報導，當地時間上午5時30分之前不久發生的這起地震，日本氣象廳和美國地質調查所（UnitedStates Geological Survey）測報其規模皆為6.1，震央位在北海道南部，震源深度約80公里。

儘管沒有發布海嘯警報，但是日本氣象廳不到一週前才因岩手縣北方外海20日的規模7.7地震，警告規模8.0或更強地震的風險提高。

美國 地震 強震

延伸閱讀

「死神十字架」預言日本強震 命理師再示警業力臨界點揭台灣危機：靈魂等級清算

宜蘭南澳地震規模3.5 最大震度3級有感搖晃

相關新聞

八年來最高！伊朗戰爭添亂 杜拜巧克力最需要的開心果價格飆漲

用巧克力包裹著開心果奶油和酥脆麵餅的杜拜巧克力，在甜點界掀起風潮，但伊朗戰爭中斷開心果供給，使開心果價格達到八年來最高。

逆齡？威廉王子登雜誌封面 一頭濃密黑髮引熱議

英國王儲、威爾斯親王威廉王子近日登上英國《Tatler》六月號封面，卻因肖像畫中「髮量回春」意外引發熱議。畫作由奈及利亞藝術家Oluwole Omofemi操刀，呈現出一頭濃密頭髮的威廉，與他自20多歲起逐漸後退的髮際線形成明顯對比，讓不少王室粉絲直呼「判若兩人」。

星期人物／川普次子艾瑞克訪中 步步站進權力核心

川普次子艾瑞克五月將隨父訪中，這位操盤川普集團、掌握企業管理實權的幕後推手，首度從商業核心跨足高度敏感的外交場景。他以「私人身分」隨行，遊走於正式編制之外，究竟是為家族事業鋪路，還是將在權力結構中扮演更關鍵的外交角色？

喪母後精神失常…印度男菜刀割喉狠殺雙胞胎女兒 冷靜自首稱「毫無悔意」

印度發生恐怖殺女案。1名懷疑患有憂鬱症的男子自母親過世後，一直表現失常，不但指控妻子出軌，而且屢次揚言想要與一對11歲雙胞胎女兒同死，甚至一度趕妻兒離開住所。男子其後懷疑病發，先後勒住2名女兒頸部，繼而用菜刀割喉嚨，並用鐵錘猛擊，2名女兒當場斃命，犯案過程大約1.5小時。

走遍全球116國…法國旅遊作家踏上和平之旅 攜10歲兒「騎機車」探索台灣

法國旅遊作家兼社會企業家于伯勒（Ludovic Hubler）遊遍世界，卻未造訪過台灣。在「和平之路」計畫下，他將帶10...

專訪／22歲與紐約初遇 林懷民：我的身體是在紐約打造

時隔半世紀，國際知名「雲門舞集」(Cloud Gate Dance Theatre)創辦人林懷民將帶著舞團53年的故事再次踏上紐約，於5月1日在亞洲協會(Asia Society)與美國舞蹈節(American Dance Festival)總監尼梅里希特(Jodee Nimerichter)對談。這次肩上的負擔不再如過去一般沉甸甸，但他心中對紐約記憶的濃豔色彩，卻從未褪去。林懷民行前接受世界日報專訪，透露他不為人知的「紐約故事」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。