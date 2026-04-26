快訊

獨／鄭習會效應？金門赴廈考察遭卡 副縣長申請遭駁回

「解放軍在進步」退役少校在陸發言惹議 退輔會：譴責附和中共言論

聽新聞
0:00 / 0:00

八年來最高！伊朗戰爭添亂 杜拜巧克力最需要的開心果價格飆漲

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
杜拜巧克力的全球熱潮原本就讓開心果需求暴增，伊朗戰爭更使3月開心果價格飆漲至八年來最高。 美聯社
杜拜巧克力的全球熱潮原本就讓開心果需求暴增，伊朗戰爭更使3月開心果價格飆漲至八年來最高。 美聯社

用巧克力包裹著開心果奶油和酥脆麵餅的杜拜巧克力，在甜點界掀起風潮，但伊朗戰爭中斷開心果供給，使開心果價格達到八年來最高。

英國金融時報（FT）報導，據美國農業部統計，伊朗是開心果的主要生產國，占全球產量約五分之一，部分年度更占全球出口的25%-30%。但貿易商表示，伊朗戰爭影響中東地區的物流，出口更加困難，讓原本已經吃緊的供給，變得更加緊俏。

據Expana數據，今年3月開心果價格升至每磅4.57美元，為2018年來最高。除了杜拜巧克力的全球熱潮引發需求外，美國、土耳其和伊朗等主要生產國，去年產量不如預期，以及伊朗受到的貿易制裁和國內動亂，都讓開心果供應早在戰爭爆發前就已受壓。

伊朗戰爭則進一步加劇了這些問題。貨運路線的取消或繞道，導致了貨物延遲和成本上升。開心果通往中東和印度等主要市場的航運，都已受阻。

Expana分析師摩斯表示，「這場戰擴大了現有限制，而不是創造新的限制」，這些問題「相互交疊」，「雖然目前仍處於可控範圍，但已對時間和成本造成實質影響」。

伊朗戰爭目前停火，但美國和伊朗都持續封鎖荷莫茲海峽，阻擋大多數的商業航運，打壓全球能源供應和其他貿易。

開心果買家轉向尋找替代的供應來源，尤其是美國，該國囊括了約40%全球產量，但美國出口商可取得的大多數供應都已售罄。

倫敦批發業者Borna Foods執行長海達利普爾表示，想用其他產地的開心果來取代伊朗，但「由於伊朗開心果的油脂含量高過其他產地，導致味道出現很大不同。」他有一名客戶是土耳其甜點Baklava的生產商，「他無法用美國開心果取代伊朗產品，因為若放進烤箱，會烤到燒焦」。

美國 土耳其 中東

延伸閱讀

中東油源受阻！這國家油變搶手貨 新加坡進口創高、印度翻倍

川普不急著與伊朗談和 坦言油價短期將維持高檔

石油危機衝擊擴大…美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊一次看

美製造業PMI攀47月新高 中東衝突效應 企業大舉提前拉貨

相關新聞

八年來最高！伊朗戰爭添亂 杜拜巧克力最需要的開心果價格飆漲

用巧克力包裹著開心果奶油和酥脆麵餅的杜拜巧克力，在甜點界掀起風潮，但伊朗戰爭中斷開心果供給，使開心果價格達到八年來最高。

逆齡？威廉王子登雜誌封面 一頭濃密黑髮引熱議

英國王儲、威爾斯親王威廉王子近日登上英國《Tatler》六月號封面，卻因肖像畫中「髮量回春」意外引發熱議。畫作由奈及利亞藝術家Oluwole Omofemi操刀，呈現出一頭濃密頭髮的威廉，與他自20多歲起逐漸後退的髮際線形成明顯對比，讓不少王室粉絲直呼「判若兩人」。

星期人物／川普次子艾瑞克訪中 步步站進權力核心

川普次子艾瑞克五月將隨父訪中，這位操盤川普集團、掌握企業管理實權的幕後推手，首度從商業核心跨足高度敏感的外交場景。他以「私人身分」隨行，遊走於正式編制之外，究竟是為家族事業鋪路，還是將在權力結構中扮演更關鍵的外交角色？

喪母後精神失常…印度男菜刀割喉狠殺雙胞胎女兒 冷靜自首稱「毫無悔意」

印度發生恐怖殺女案。1名懷疑患有憂鬱症的男子自母親過世後，一直表現失常，不但指控妻子出軌，而且屢次揚言想要與一對11歲雙胞胎女兒同死，甚至一度趕妻兒離開住所。男子其後懷疑病發，先後勒住2名女兒頸部，繼而用菜刀割喉嚨，並用鐵錘猛擊，2名女兒當場斃命，犯案過程大約1.5小時。

走遍全球116國…法國旅遊作家踏上和平之旅 攜10歲兒「騎機車」探索台灣

法國旅遊作家兼社會企業家于伯勒（Ludovic Hubler）遊遍世界，卻未造訪過台灣。在「和平之路」計畫下，他將帶10...

專訪／22歲與紐約初遇 林懷民：我的身體是在紐約打造

時隔半世紀，國際知名「雲門舞集」(Cloud Gate Dance Theatre)創辦人林懷民將帶著舞團53年的故事再次踏上紐約，於5月1日在亞洲協會(Asia Society)與美國舞蹈節(American Dance Festival)總監尼梅里希特(Jodee Nimerichter)對談。這次肩上的負擔不再如過去一般沉甸甸，但他心中對紐約記憶的濃豔色彩，卻從未褪去。林懷民行前接受世界日報專訪，透露他不為人知的「紐約故事」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。