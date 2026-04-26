日本岩手山林火災延燒 煙霧使部分民眾不適

日本岩手縣大槌町的山林火災持續延燒，並在今天邁入第5天。日媒實際走訪其中一處現場後，發現燒焦味瀰漫。而且火災的灰燼與煙霧隨風飄揚，縣府已呼籲當地民眾外出時戴口罩。

日本放送協會（NHK）報導，大槌町內靠山區的小鎚地區，以及其東南方約10公里處的吉里吉里地區，本月22日起發生山林火災，而且目前仍在延燒，有關當局正在從陸地與空中持續滅火。

岩手縣政府與大槌町公所表示，從防災直升機上目測火焰與煙霧的範圍，大致推估今天上午6時的燃燒面積擴大到1373公頃左右，其中吉里吉里地區與其周邊約為1035公頃，小鎚地區約為338公頃。

大槌町公所與消防單位指出，正在靠近住宅的地區重點滅火，儘管試著防止火勢蔓延到住宅，但是也有火勢逼近民宅的新案例。

此外，包含岩手縣外的消防隊在內，今天總共出動超過1000人從地面上打火，地方政府與自衛隊的直升機也同步從空中滅火。

「每日新聞」的記者實際走訪小鎚地區其中一處火災現場後，發現現場燒焦味瀰漫，當地一處名為「德並」的公車站附近民宅與倉庫等已被焚毀。

一名消防員表示，「接獲通報趕到現場時，火勢非常猛烈，已經無法著手處理。起火原因尚不清楚。」起火地點的斜坡樹木被燒得焦黑，周邊建築的屋頂也全部燒毀。破碎的玻璃與燒焦的農機具散落在現場，可見當時火勢之強。

「讀賣新聞」報導，山林火災的灰燼與煙隨風飄到住宅區後，使許多當地人無法在戶外曬衣服，改而前往釜石市的自助洗衣店清洗衣物。

一名33歲大槌町女性到釜石市片岸町一家自助洗衣店後驚訝地表示，「因為累積了很多待洗衣物才來投幣式洗衣店，但所有機器都被占滿了。」

而煙霧與灰燼已隨風飄到釜石市。當地一名71歲男性表示，「如果火災持續下去，就得更頻繁地來這裡了。」同市一名32歲女性也不安地說：「我們家人口數眾多，不能晾衣服會令人感到很困擾。不知道會持續到何時。」

另外，有些岩手縣居民受到煙霧影響，出現眼睛疼痛或呼吸困難的症狀。縣府已經呼籲當地民眾外出時要配戴口罩。