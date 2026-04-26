華沙亞太博物館茶節 從傳統到現代品味台灣烏龍茶

華沙亞太博物館昨天舉辦「茶節」活動，其中聚焦台灣烏龍茶的講座吸引大量聽眾，主講人為波蘭著名漢學家、SWPS大學人文學院院長雅柯比。他透過台灣茶文化的演進，帶領聽眾一窺台灣社會從1980年代經濟起飛至今的文化縮影。

華沙亞太博物館（Muzeum Azji i Pacyfiku）於25日舉辦首屆「茶節」（Festiwal herbaty），活動包含系列講座、工作坊、展演以及茶葉市集，吸引眾多人潮。

活動的亮點之一是由波蘭知名漢學家、SWPS大學人文學院院長，也是「台灣：火藥桶上的茶會」（Tajwan. Herbatka na beczce prochu）一書作者雅柯比（Marcin Jacoby）教授帶來的台灣烏龍茶深度解析，引領聽眾從茶杯中看見台灣社會的昨日與今天。

雅柯比首先介紹台灣得天獨厚的氣候與茶葉種類，特別強調台灣烏龍茶在國際市場的獨特性。他回憶道，20 世紀與21世紀之交，他居住於台灣時，烏龍茶尚屬平價，但隨著台灣經濟發展與高品質追求，如今烏龍茶葉的價格早已水漲船高。

他也幽默提醒現場聽眾，波蘭市面上常見的雲南烏龍其實和烏龍茶並無關係，實質上多為紅茶，選購時應特別注意；此外，針對市面上出現大量來自越南但掛名台灣的低品質茶葉，台灣也推行嚴格的產地認證制度。

關於泡茶文化，雅柯比指出，台灣與日本有著截然不同的邏輯，台灣的泡茶流程純粹是為了追求極致的風味，而沒有過多的宗教儀式或哲學意義。

除了介紹泡茶所使用的茶具，雅柯比也提到，台灣人泡茶非常仰賴個人經驗與直覺，透過品嚐茶湯在喉嚨散發出的厚感與回甘甜味，來決定每一泡的時間，而非死板地遵循公式。

他也強調，與波蘭人習慣在廚房泡好茶後端出的待客模式完全不同，台灣的泡茶與聊天是同步進行的藝術。在台灣傳統社交中，大家在茶盤邊圍坐，邊泡邊聊，過程往往持續數小時。

儘管這種傳統茶文化在年輕世代中逐漸減少，但其追求風味的本質卻在現代手搖飲中得到了延續。當雅柯比詢問誰喝過珍珠奶茶，幾乎全場聽眾都舉手。

雅柯比笑說，珍珠奶茶起源於1980年代台灣經濟轉好時期，是讓台灣人引以為傲的發明。

他笑稱台灣的手搖店多到令人驚艷，且選擇極其豐富，從糖度、冰塊到各種配料，如他最愛的「植物性果凍」，常讓外國人產生選擇障礙。目前在波蘭見到的珍珠奶茶店，多半也都是由台灣人經營或依循台灣的創意理念而生。

講座最後在熱烈的提問中畫下句點。雅柯比與來賓討論茶葉從遠古時代作為藥用與調味料，演變至現代結合科技溫控設備的過程，甚至有現場聽眾分享食用新鮮茶葉沙拉的趣聞。

針對台灣茶葉種植是否符合環保意識的問題，雅柯比說，由於台灣烏龍茶的認證機制，若在波蘭買到標價較高的台灣茶，通常都具備環保與生態友善的品質保證，請大家放心。

透過這場講座，波蘭民眾不僅品味台灣烏龍的甘甜，更深刻理解台灣人如何在快節奏的現代生活中，透過一杯茶，在傳統與現代之間找到屬於自己的社會連結與生活步調。