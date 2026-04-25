土耳其連環校園槍擊釀9死 總統厄多安撤換教育部次長

根據昨天深夜公布的官方公報，在近期兩起校園槍擊案造成9人喪生後，土耳其總統厄多安已經撤換教育部次長。

法新社報導，14歲學生本月稍早在南部卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）一所學校開槍，造成8名10歲與11歲學生及1名教師罹難。

當局表示，也在攻擊中身亡的犯案學生當時帶5把槍，其曾任警督的父親於事發後遭到逮捕。

另一起事件發生在東南部尚勒烏爾法省（Sanliurfa），凶嫌闖入母校開槍，於警方趕到後自戕身亡。事件造成包括學生和老師在內至少16人受傷。

根據厄多安簽署的政令，由德米爾利（CihadDemirli）接替遭到撤換的尤瑪茲（Nazif Yilmaz）。

當局同時針對負責教育事務的國家機構領導階層開刀。連續槍擊案引發社會強烈譴責，厄多安（RecepTayyip Erdogan）表示，政府將推動包括對槍枝所有權作出限制等措施。

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