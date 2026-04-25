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馬尼拉首辦夏季同志驕傲遊行 數千人踩街提倡平權

中央社／ 馬尼拉25日專電

馬尼拉市政府今天舉辦首屆「馬尼拉夏季同志驕傲遊行」，數以千計民眾熱情參與，展現對多元性別認同的尊重與支持。

遊行下午4時開始，現場有繽紛花車、創意服裝及變裝表演，吸引數千名LGBTQIA+族群及支持者參與，馬尼拉市民也沿途搖彩虹旗歡迎，參與者晚間舉辦街頭派對。

這場活動是由馬尼拉市政府觀光局主辦，以凸顯反歧視政策，肯定LGBTQIA+族群對社會的貢獻。

市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）接受中央社訪問說，這是馬尼拉市首次舉辦「夏季驕傲遊行」活動，市民熱情參與，展現出對LGBTQIA+族群的尊重與支持。

杜馬戈索說：「馬尼拉市不喜歡偏見。在我們眼中、在法律之下，每個人都是平等的…我們希望向LGBTQIA+族群表達認可與尊重，重視他們在菲律賓首都的存在。」

他也邀請台灣民眾前來參加明年的盛會，「馬尼拉歡迎你們」。

市議員伊拜（Jhun Ibay）告訴中央社，市政府推動多項支持性別平權的措施，包括設立專屬性別友善洗手間的相關法律。

參加遊行的男同志歐特倫（Otlum）認為，馬尼拉市對LGBTQIA+族群已經相當友善，但基於宗教信仰，他對同性婚姻仍持保守態度，「我們對上帝要有所敬畏」。

女同志奈許（Nash）則認為，政府對LGBTQIA+族群的支持仍有提升的空間，包括通過延宕已久的「性傾向、性別認同及性別表達平等法案」（SOGIEEquality Bill），希望菲律賓有一天也能和台灣一樣，將同志結婚相關權益納入法律保障。

SOGIE法案旨在確保所有人不受歧視，公平地獲得公共服務、醫療照護與就業機會。

主辦單位強調，LGBTQIA+族群在塑造馬尼拉城市形象方面扮演重要角色，從藝術、時尚到娛樂與日常生活皆有所貢獻，市政府將繼續為所有市民打造性別平等的環境。

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