馬來西亞反貪汙委員會首長指控纏身 卸任前遭撤換

馬來西亞今天任命前高等法院法官阿布杜（Abdul Halim Aman）擔任馬來西亞反貪汙委員會的新首長，取代即將卸任的艾薩姆（Azam Baki），後者受到濫權及非法持股指控纏身。

法新社報導，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）領導的政府對於打擊國內貪腐的承諾，正受到愈來愈多檢視。

艾薩姆自2020年起擔任馬來西亞反貪汙委員會（Malaysian Anti-Corruption Commission，MACC）首長，但任內面臨數項指控，包括不當持有1家上市公司的股份。

馬來西亞政府已下令調查艾薩姆所受指控，但至今未公布任何結果。艾薩姆及馬來西亞反貪汙委員會則已否認所有不當行為的指控。

馬來西亞反貪汙委員會是2009年成立的聯邦機構，負責調查及起訴公私部門的貪瀆案件，擁有傳喚個人、搜查、扣押財物及逮捕嫌犯等權力。

馬來西亞至今仍揮之不去10多年前一馬發展公司（1MDB）重大貪汙案的陰影。當時數名大馬最高層級官員盜用國家資金、揮霍於奢侈資產。

這起醜聞動搖馬來西亞政壇，並導致自1957年大馬獨立後長期執政的執政聯盟在2018年下台。