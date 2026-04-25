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「台灣族大滿足」活動登場 在南韓也能體驗原住民文化

中央社／ 首爾25日專電
台灣交通部觀光署於25日、26日在首爾聖水洞舉辦「2026台灣觀光Roadshow－24小時台灣族大滿足」，本次活動以「台灣不打烊」為主軸，依照不同時段呈現台灣豐富多樣的旅遊樣貌。中央社
台灣交通部觀光署於25日、26日在首爾聖水洞舉辦「2026台灣觀光Roadshow－24小時台灣族大滿足」，本次活動以「台灣不打烊」為主軸，依照不同時段呈現台灣豐富多樣的旅遊樣貌。中央社

台灣交通部觀光署於今、明2天在首爾聖水洞舉辦「2026台灣觀光Roadshow－24小時台灣族大滿足」活動，現場有台灣原住民族舞團帶來演出，也有滿滿台灣小吃、手作活動可體驗。

台灣交通部觀光署表示，本次活動以「台灣不打烊」為主軸，依照不同時段呈現台灣豐富多樣的旅遊樣貌，打造彷彿親臨台灣的沉浸式體驗。本次Roadshow集結台灣多樣文化元素，設有32個台灣旅遊及觀光相關企業攤位，提供最新旅遊資訊，協助民眾規劃專屬台灣行程。

活動期間也安排多項演出與體驗內容，包括融合台灣原住民傳統音樂與電子音樂的DJ汝妮，及展現原住民族文化的A-R-T舞團帶來演出，呈現台灣文化的多元面貌。

民眾也可親手體驗製作台灣經典美食「蛋餅」，以及造型可愛的珍珠奶茶香氛蠟燭，或透過傳統小弓工藝編織手環，感受台灣手作文化的樂趣，還有套圈圈等小遊戲可體驗夜市文化；現場提供多樣台灣特色美食，包括台灣啤酒、鹽水雞、滷味等人氣小吃。

住在韓國台灣人陳小姐跟中央社記者分享，這次活動是在社群媒體上看到，因此帶小孩、韓國老公一起來體驗，她直呼，「沒想到現場這麼大！」陳小姐的女兒韓文、中文都流利，今天攤位最喜歡地瓜球，陳小姐的先生則對台灣原住民舞團表演印象深刻，「很有意義，也是第一次看到、很新鮮」。

來自台灣的徐小姐則與韓國友人一起前來，她表示，現場販賣的鹹酥雞、滷味很好吃，「有一秒回到台灣的感覺！」而且她指出，現場各個攤位都很認真介紹台灣文化，以及各種行程的旅遊手冊，讓韓國友人讚不絕口。

常去台灣參加馬拉松、路跑的韓國網紅Dodohara今天受邀到現場座談會，分享去台灣路跑的感想。被問到印象最深刻的美食，她直呼最喜歡牛肉麵、義美小泡芙（類似韓國的Homerun ball），「感覺裡面有更多巧克力，口感也更實在」。

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