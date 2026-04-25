喪母後精神失常…印度男菜刀割喉狠殺雙胞胎女兒 冷靜自首稱「毫無悔意」

印度發生恐怖殺女案。1名懷疑患有憂鬱症的男子自母親過世後，一直表現失常，不但指控妻子出軌，而且屢次揚言想要與一對11歲雙胞胎女兒同死，甚至一度趕妻兒離開住所。男子其後懷疑病發，先後勒住2名女兒頸部，繼而用菜刀割喉嚨，並用鐵錘猛擊，2名女兒當場斃命，犯案過程大約1.5小時。

男子行凶後報警自首，卻對自己的冷血殺女行為毫無悔意，反稱「我不想活太久，卻擔心自己死後女兒們的生活」，警方正調查案件，包括2名死者的確實死因。

兇手在製藥公司擔任銷售經理

48歲男疑犯米甚拉（Shashi Ranjan Mishra）是製藥公司的銷售經理，對藥物有充份了解，和妻子切特里（Reshma Chhetri）於2014年結婚，育有3名孩子，分別是一對11歲雙胞胎女兒里迪（Riddhi）和西迪（Siddhi），以及1名6歲大兒子，一家人住在坎普爾（Kanpur）基德瓦伊納加爾（Kidwai Nagar）。

母親去世後精神失常

切特里案發後表示，丈夫自母親去世後一直精神失常，包括指控她出軌，又反覆表達想和2名女兒一起自殺的念頭，丈夫甚至吸毒酗酒毆妻，更搶走其食物，令她捱餓。另外，丈夫在家中各處安裝監視器，包括自己的房間，又長期禁止妻子踏入女兒其房間。切特里更稱，丈夫約2年前曾用刀施襲，當時她曾報警求助，最終雙方達成和解。

屢次爆發家暴 一度趕走妻兒

切特里隨後表示，每當她試圖返回娘家，都會遭到丈夫暴力對待，丈夫多次威脅「帶走兒子，讓我來『照顧』女兒」。切特里一度和兒子返回娘家，卻因擔心女兒安危而返家。

1.5小時內先後殺害2名女兒

案發於4月19日晚上，一家人一起吃飯後，一切看似正常，米甚拉其後帶同雙胞胎女兒入房睡覺，切特里則在另1間房休息。直至翌日（20日）凌晨約1時50分，米甚拉先是勒住其中1名正在熟睡的女兒頸部，並用菜刀割向其喉嚨，繼而用鐵錘猛打。到凌晨約3時35分，他再用同樣方式殺害另1名女兒，行兇後致電報案自首。

嫌犯一早買刀 晚餐摻藥導致全家昏睡

消息稱，米甚拉指責妻子疏於照顧女兒，同時承認在1.5小時內殺害2名女兒，聲稱自己患有憂鬱症，對自己行為毫無悔意，「我不想活太久，卻擔心自己死後女兒們的生活」。

警方經調查後，不但在嫌犯家中搜出懷疑安眠藥，而且發現對方案發前5天購買菜刀，初步相信有人有自殺傾向，因而犯案，先在晚餐摻藥，令到全家昏睡，繼而殺害女兒。案中2具遺體的喉嚨有嚴重刀傷，已經移送殮房，警方正調查真正死因是勒斃抑或割喉。

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文章授權轉載自《香港01》

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