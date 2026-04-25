一口紅心芭樂 馬來西亞網紅直接愛上台灣

台南紅心芭樂前進馬來西亞，讓初次品嚐的穆斯林網紅花婷（Fatin）超驚豔。她說，口感比當地芭樂更脆，鮮紅果肉風味獨特，「這和記憶中的芭樂不同，讓我瞬間愛上台灣」。

紅心芭樂是台南市推動農產外銷的一環。台南市長黃偉哲日前親赴馬來西亞檳城與吉隆坡舉行「台南精品紅心芭樂暨老頭家冬瓜茶磚推廣展售活動」，將台灣水果帶進當地超市，提升市場能見度。

花婷是馬來西亞穆斯林社群的知名網紅之一，社群媒體每月瀏覽人數接近750萬。她表示，許多馬來西亞人沒有機會造訪台灣，透過超市推廣，讓當地民眾能接觸並認識不同於本地的台灣水果，「是一件很棒的事情」。

花婷指出，這是她第一次嘗試紅心芭樂，印象相當深刻。

她也在現場透過Instagram與臉書（Facebook），向馬來社群介紹紅心芭樂，另與黃偉哲分享初次品嚐感受。

談到「福爾摩沙」台灣，花婷並不陌生。她表示，許多馬來穆斯林未必有機會親自造訪台灣，但透過像紅心芭樂或冬瓜茶等農特產品媒介，就能認識台灣，「從食物開始了解一個地方，其實很直接」。

花婷告訴中央社記者，她透過馬來西亞網紅頻道與友人分享，逐漸認識台灣美麗的人文風情與美食，不僅對飲食與文化產生興趣，也從耳濡目染中愛上台灣，成為未來想造訪的目的地之一。

她指出，馬來西亞位於熱帶，沒有冬天，但台灣四季分明，無論冬季赴山區賞櫻、感受台灣知名泡湯溫泉魅力與多元美食飲品，總是讓遊客驚喜無限。

身為馬來穆斯林，花婷觀察到，台灣近年積極打造穆斯林友善環境，從餐飲到旅宿都更完善，不僅有清真寺，也為穆斯林設置祈禱室，符合穆斯林族群的文化與生活習慣。

她表示，昔日因家庭與工作關係迄今無法赴台灣旅遊，若未來有機會，希望在馬來西亞擔任台灣旅遊推廣角色，成為文化橋梁，讓更多穆斯林了解台灣。

為了能更親近台灣，花婷不斷努力從流行電視劇學習中文，拉近與台灣文化的距離。她受訪說，昔日求學時代，曾就讀華文中學，但後來改唸馬來學校，完全中斷對中文的學習，幸好在工作後重新因社群媒體的文化影視傳播，重拾中文再次愛上台灣。

對花婷而言，這次在吉隆坡超市的一次試吃體驗，不只是品嚐水果，更像是認識台灣的一個開始。