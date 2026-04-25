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身障父怒斥不幫忙做家務！揮菜刀砍傷2子女 認罪判入獄6個月

香港01／ 撰文：田中貴
1名殘障父親不滿分別14歲和16歲的子女沒有幫手做家務，一氣之下用斬雞刀砍傷2人手部，認罪判入獄6個月。示意圖／Ingimage 陳俊智
1名殘障父親不滿分別14歲和16歲的子女沒有幫手做家務，一氣之下用斬雞刀砍傷2人手部，認罪判入獄6個月。示意圖／Ingimage 陳俊智

馬來西亞發生父親斬傷子女案件。1名殘障父親不滿分別14歲和16歲的子女沒有幫手做家務，一氣之下用斬雞刀砍傷2人手部，事後捱告。被告在庭上一時認罪，一時改口否認，最終決定認罪求情，被判處入獄6個月。

患癲癇兼遇交通事故　持有殘障人士證件

馬來西亞媒體於今年4月報導，46歲男被告L.古納是低收入工人，日薪只有40令吉（約新台幣317元），與妻子育有4名孩子，妻子在柔佛新山工作。被告本身患有癲癇，加上案發前遇到交通事故，導致右手受傷無力，所以持有殘障人士證件。

放工回家感疲倦　怨孩子沒有幫忙打掃

案發今年4月6日下午約5時，被告下班後大感疲倦，當返回羅白組屋住所時，見到屋內非常凌亂，但孩子沒有幫忙打掃。被告其後情緒失控，涉嫌持斬雞刀斬傷14歲兒子及16歲女兒的手部。

被告面臨2項控罪

被告行為抵觸《刑事法典》第324條文「持武器致傷他人」和326A條文「持危險武器致傷他人」條文，前者最高刑罰為10年監禁或罰款，抑或兩者兼施，後者最高可被判處任何條文的2倍。

一時認罪一時反口

案件於今年4月9日提堂，被告當場認罪，但到了4月16日，被告推翻早前口供，否認有罪和要求審訊，案件排到4月20日進行聆審，被告再次改變主意，向法官認罪，同時求情稱自己初犯和一時失控，承諾不會重犯，希望法官從輕發落。

法官判處入獄6個月

法官考慮到被告的健康狀況和背景，第324條文和第326A條文同樣罪名成立，前者監禁3個月，後者入獄6個月，2項刑罰同時執行，並以較重的刑期為準。

（中國報）

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 身障者

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