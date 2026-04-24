從校園越級大師班 南非古典樂壇台灣二代嶄露頭角

南非古典音樂教育體系競爭激烈，台灣新生代嶄露頭角。南非大學（UNISA）日前舉辦小提琴大師班甄選，最終入選的3個名額中有2名台灣二代學生，分別是年僅10歲的王晞恩與13歲的楊雋婷（Selina Yang），在這場以大學生為主的選拔中取得席位，引發當地音樂界關注。

此次大師班由義大利小提琴家弗朗切斯科．多拉齊奧（Francesco D’Orazio）主持，其演出足跡遍及歐洲、美洲與亞洲，還曾登上米蘭史卡拉歌劇院與柏林愛樂廳。大師班針對音樂院學生或準專業演奏者，採限額甄選與一對一指導形式，重視技巧、詮釋與舞台經驗，入選者須具備相當成熟的演奏能力。

其中，王晞恩（Cynthia Wang）已通過英國倫敦三一學院（Trinity College London）小提琴8級檢定，為南非最年輕通過該級別考試者之一。

她的母親蔣鈺表示，此類大師班名額有限，評選標準接近專業音樂院水準，孩子能在以大學生為主的甄選中入選，具有重要意義，也是一種肯定。

這跟南非在地音樂環境制度完善且具國際接軌能力有一定關係。普利托利亞大學交響樂團（University ofPretoria Symphony Orchestras, UPSO）是南非從校園訓練銜接專業舞台的體系之一。普利托利亞大學交響樂團成立於1961年，目前約有80名成員，主要由大學生與青年音樂家組成。透過試音制度、定期音樂會與國際合作，建立銜接專業舞台的培育機制。

在此背景下，台灣二代學生能於國際級大師班中取得席位，顯示其已具備跨越年齡與學習階段的演奏能力，也反映其長期音樂訓練與家庭教育的累積成果。

除弦樂領域外，管樂演奏也有耀眼新生代。11歲台裔長笛學生劉育瑄（Sienna Liu）曾於南非范德史派音樂比賽（Hubert van der Spuy National MusicCompetition）、山葉音樂比賽（Yamaha MusicCompetition）及南非全國音樂節（NationalEisteddfod）等賽事中獲獎，並曾與約翰尼斯堡交響樂團（Johannesburg Symphony Orchestra）合作擔任獨奏。

劉育瑄也於19日在約翰尼斯堡諾斯沃茲官邸（Northwards House）舉辦的聲樂與室內樂團音樂會擔任開場。

從在地音樂會走向國際大師班，南非台灣二代音樂人才能見度提升，逐步在高度競爭的古典音樂領域培育體系中取得一席之地。