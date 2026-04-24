快訊

22時56分東部海域發生規模4.4地震 最大震度宜蘭南澳3級

美股早盤／英特爾飆24%創新天價 激勵大盤指數上攻、台積電ADR強漲4%

棄工程師改考公職 理工男打掉重練兩年打敗頂大文組曝「心態」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

從校園越級大師班 南非古典樂壇台灣二代嶄露頭角

中央社／ 約翰尼斯堡24日專電

南非古典音樂教育體系競爭激烈，台灣新生代嶄露頭角。南非大學（UNISA）日前舉辦小提琴大師班甄選，最終入選的3個名額中有2名台灣二代學生，分別是年僅10歲的王晞恩與13歲的楊雋婷（Selina Yang），在這場以大學生為主的選拔中取得席位，引發當地音樂界關注。

此次大師班由義大利小提琴家弗朗切斯科．多拉齊奧（Francesco D’Orazio）主持，其演出足跡遍及歐洲、美洲與亞洲，還曾登上米蘭史卡拉歌劇院與柏林愛樂廳。大師班針對音樂院學生或準專業演奏者，採限額甄選與一對一指導形式，重視技巧、詮釋與舞台經驗，入選者須具備相當成熟的演奏能力。

其中，王晞恩（Cynthia Wang）已通過英國倫敦三一學院（Trinity College London）小提琴8級檢定，為南非最年輕通過該級別考試者之一。

她的母親蔣鈺表示，此類大師班名額有限，評選標準接近專業音樂院水準，孩子能在以大學生為主的甄選中入選，具有重要意義，也是一種肯定。

這跟南非在地音樂環境制度完善且具國際接軌能力有一定關係。普利托利亞大學交響樂團（University ofPretoria Symphony Orchestras, UPSO）是南非從校園訓練銜接專業舞台的體系之一。普利托利亞大學交響樂團成立於1961年，目前約有80名成員，主要由大學生與青年音樂家組成。透過試音制度、定期音樂會與國際合作，建立銜接專業舞台的培育機制。

在此背景下，台灣二代學生能於國際級大師班中取得席位，顯示其已具備跨越年齡與學習階段的演奏能力，也反映其長期音樂訓練與家庭教育的累積成果。

除弦樂領域外，管樂演奏也有耀眼新生代。11歲台裔長笛學生劉育瑄（Sienna Liu）曾於南非范德史派音樂比賽（Hubert van der Spuy National MusicCompetition）、山葉音樂比賽（Yamaha MusicCompetition）及南非全國音樂節（NationalEisteddfod）等賽事中獲獎，並曾與約翰尼斯堡交響樂團（Johannesburg Symphony Orchestra）合作擔任獨奏。

劉育瑄也於19日在約翰尼斯堡諾斯沃茲官邸（Northwards House）舉辦的聲樂與室內樂團音樂會擔任開場。

從在地音樂會走向國際大師班，南非台灣二代音樂人才能見度提升，逐步在高度競爭的古典音樂領域培育體系中取得一席之地。

南非 義大利 歐洲

延伸閱讀

旅荷大提琴家演奏望春風 萊登大學迴盪台灣歌謠

光仁中學於全國學生音樂比賽拿下三特優、四優等

長榮交響樂團亞巡 邀日本15歲天才女小提琴家吉村妃鞠共演

相關新聞

世足賽也掀美伊角力？ 美推義大利取代伊朗 義國體壇：被冒犯

美國與伊朗的角力從戰場延燒到體育場？金融時報報導，美國總統川普的高級特使贊波利（Paolo Zampolli）已向FIFA提議，由義大利取代伊朗參加即將到來的世界盃。此建議在義大利體壇遭到一致反對，認為晉級資格應在賽場取得，否則會感到被冒犯。

英美10國示警…大陸秘密入侵智慧裝置 建立大型惡意網路

英國、美國、日本等總計10個國家聯合示警，與中國有關的惡意行為者常利用相對容易入侵的網路設備，例如手機等智慧型裝置，隱匿...

日本政府改規定！教師對學童伸狼爪將被開除「根絕學童性暴力」

日本文部科學省今天修訂關於保護兒童免於性暴力的「教職員對學童性暴力防止法」的基本指引。原本的指引為「原則上懲戒免職」加害...

逾40度高溫「酷暑日」頻現！東京推動清涼商務 包含短褲上班、遠距辦公

隨著中東戰爭引發能源成本高漲疑慮，日本官員今天表示，東京都政府鼓勵員工改穿短褲上班，降低對冷氣的依賴

「短暫對他人心動」反而更愛伴侶？ 兩性專家：對關係有正面影響

一位兩性專家接受訪問表示，在穩定的關係中「對他人心動」，可能對經營長期關係有益。專家指出，其實心動不是問題，重點是後續動心的人要怎麼處理，也吸引不少網友留言討論。

北海道驚傳動物園員工棄屍！男職員稱將妻子遺體棄於園內焚化爐

日本北海道旭川市傳出一起棄屍案，一名30多歲的旭川市職員涉嫌將妻子的遺體棄置於旭山動物園園內焚化爐，警方目前正請他配合說明情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。