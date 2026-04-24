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世界氣象組織：聖嬰現象最快5至7月出現 預估將強烈

中央社／ 日內瓦24日綜合外電報導

聯合國旗下世界氣象組織今天發布最新月報預測，聖嬰現象將在今年年中回歸，最快時機很可能在5至7月，且初步跡象顯示這次現象將強烈。上次聖嬰現象將全球氣溫推上歷史高點。

法新社報導，世界氣象組織（WMO）在其全球季節氣候更新報告（Global Seasonal Climate Update）中指出，太平洋赤道地區的氣候情況出現明顯轉變，海面溫度正在迅速上升，「顯示最快在5至7月很可能再次出現聖嬰現象」。

聖嬰現象是一種自然發生的氣候現象，會使太平洋赤道地區的中部和東部海面溫度升高，帶來風向、氣壓及降雨型態改變。上一次聖嬰現象造成2023和2024年創下有紀錄以來第2熱和最熱年份。

聖嬰現象通常每2到7年發生，每次約持續9至12個月。全球氣候情況會在聖嬰和反聖嬰之間擺盪，其間則是中性狀態。

世界氣象組織氣候預測主任穆夫馬歐基亞（WilfranMoufouma Okia）指出，今年初經歷一段中性狀態時期後，聖嬰現象預測將要開始的可信度高，且模式顯示這回現象可能強烈，不過預測通常在4月後會更準。

世界氣象組織的預測還顯示，未來3個月全球地表溫度將普遍高於平常水準。

世界氣象組織並指出，儘管沒有證據顯示，氣候變遷造成聖嬰現象的頻率或強度升高，但氣候變遷卻可使聖嬰現象帶來的衝擊放大，因為海洋和大氣變得更暖，造成有更多能量和水分促成熱浪和強降雨這類極端天氣。

聯合國

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