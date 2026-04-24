廢油變綠金 台灣女孩芬蘭製皂獲米其林餐廳肯定

秉持升級再造（Upcycle）理念，台灣女孩林瑩茹的環保皂成功打進芬蘭市場，更獲米其林綠星餐廳「諾拉」（Nolla）等多個餐飲品牌指名使用。她回收餐廳廢食用油，製成去污力強的清潔皂供原餐廳使用，在遙遠的北歐將廢棄物點石成金。

林瑩茹於國際地球日4月22日在工作室舉辦製皂活動，中央社記者在場採訪。林瑩茹的自創品牌JooSoap以升級再造為核心，意即將廢棄物提升為更高價值產品。產品涵蓋固體皂、液態皂及液態皂粉，並提供企業客製方案，可將合作餐廳廢油製成印有商標的專屬皂品。

每塊皂熟成8週以上才出品，16年來，她舉辦逾160場工作坊，接觸千人以上。客製化服務深獲肯定，甚至有合作夥伴憂心這條珍貴的在地鏈結會消失。

台中楓樹環保小學堂自1996年起推廣廢食用油製皂，培訓超過2000名講師，是這門技術的源頭。林瑩茹出國前夕才正式拜師學藝，背後的原因很單純：這塊知識在亞洲已有人深耕，在歐美卻幾乎是一片空白。

2010年，她在芬蘭阿爾托大學（Aalto University）攻讀工業與策略設計碩士，輔修永續創新。一次課堂討論中，她隨口提起台灣的廢油製皂案例，沒想到同學們反應熱烈，她索性拉著大夥動手試做。JooSoap就從課堂中誕生，並於2011年正式啟動，2014年底登記為公司。

她說：「不是我選擇它，是因為沒有人做，才先把這塊資訊傳出去。」北歐的求學環境拓展她的視野和眼界，若非當年來到芬蘭，這一切恐怕都不會發生。

畢業後，林瑩茹和所有國際人才一樣，立刻面臨芬蘭求職不易的現實，簽證壓力步步進逼。但廢油製皂累積的名聲，反而先替她站穩了腳跟。她坦言，如果當時選擇找正職工作，不一定找得到，更不一定能留下來；選擇創業，反而在異鄉闢出一條路，「相較之下，創業比較有彈性。」

她發現，兩地做事的節奏大相徑庭。在台灣，免費廢油製皂活動總可以吸引大批民眾參加，能日產幾千塊皂；芬蘭人的想法是「需要多少做多少就好」，號召眾人一起做件事也比台灣難得多。她跟著把規模從大改為季節性經營，品牌反而愈做愈穩。

疫情迫使她回台2年半，重返赫爾辛基後才認清：這裡是家。「大自然、空氣、水，花再多錢都買不到。」她此後設法讓兩地生活取得平衡，讓日常節奏留有呼吸空間。

今年適逢台中楓樹環保小學堂滿30年；她赴日拜訪亞洲廢油做皂的祖師爺「皂街非營利組織」（NPOせっけんの街，Sekken no Machi），也在千葉縣深耕逾40年。

林瑩茹說，用廢油做環保是對大地一份向善循環的行動，從日本、台灣到芬蘭，這把火在不同土地上各自燃燒，從未熄滅。