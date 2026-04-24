快訊

上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖中信銀搶錢 警揭他荒謬計畫

北市東區分行驚傳持槍歹徒搶千萬 中信銀行回應了

去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

聽新聞
0:00 / 0:00

廢油變綠金 台灣女孩芬蘭製皂獲米其林餐廳肯定

中央社／ 赫爾辛基24日專電

秉持升級再造（Upcycle）理念，台灣女孩林瑩茹的環保皂成功打進芬蘭市場，更獲米其林綠星餐廳「諾拉」（Nolla）等多個餐飲品牌指名使用。她回收餐廳廢食用油，製成去污力強的清潔皂供原餐廳使用，在遙遠的北歐將廢棄物點石成金。

林瑩茹於國際地球日4月22日在工作室舉辦製皂活動，中央社記者在場採訪。林瑩茹的自創品牌JooSoap以升級再造為核心，意即將廢棄物提升為更高價值產品。產品涵蓋固體皂、液態皂及液態皂粉，並提供企業客製方案，可將合作餐廳廢油製成印有商標的專屬皂品。

每塊皂熟成8週以上才出品，16年來，她舉辦逾160場工作坊，接觸千人以上。客製化服務深獲肯定，甚至有合作夥伴憂心這條珍貴的在地鏈結會消失。

台中楓樹環保小學堂自1996年起推廣廢食用油製皂，培訓超過2000名講師，是這門技術的源頭。林瑩茹出國前夕才正式拜師學藝，背後的原因很單純：這塊知識在亞洲已有人深耕，在歐美卻幾乎是一片空白。

2010年，她在芬蘭阿爾托大學（Aalto University）攻讀工業與策略設計碩士，輔修永續創新。一次課堂討論中，她隨口提起台灣的廢油製皂案例，沒想到同學們反應熱烈，她索性拉著大夥動手試做。JooSoap就從課堂中誕生，並於2011年正式啟動，2014年底登記為公司。

她說：「不是我選擇它，是因為沒有人做，才先把這塊資訊傳出去。」北歐的求學環境拓展她的視野和眼界，若非當年來到芬蘭，這一切恐怕都不會發生。

畢業後，林瑩茹和所有國際人才一樣，立刻面臨芬蘭求職不易的現實，簽證壓力步步進逼。但廢油製皂累積的名聲，反而先替她站穩了腳跟。她坦言，如果當時選擇找正職工作，不一定找得到，更不一定能留下來；選擇創業，反而在異鄉闢出一條路，「相較之下，創業比較有彈性。」

她發現，兩地做事的節奏大相徑庭。在台灣，免費廢油製皂活動總可以吸引大批民眾參加，能日產幾千塊皂；芬蘭人的想法是「需要多少做多少就好」，號召眾人一起做件事也比台灣難得多。她跟著把規模從大改為季節性經營，品牌反而愈做愈穩。

疫情迫使她回台2年半，重返赫爾辛基後才認清：這裡是家。「大自然、空氣、水，花再多錢都買不到。」她此後設法讓兩地生活取得平衡，讓日常節奏留有呼吸空間。

今年適逢台中楓樹環保小學堂滿30年；她赴日拜訪亞洲廢油做皂的祖師爺「皂街非營利組織」（NPOせっけんの街，Sekken no Machi），也在千葉縣深耕逾40年。

林瑩茹說，用廢油做環保是對大地一份向善循環的行動，從日本、台灣到芬蘭，這把火在不同土地上各自燃燒，從未熄滅。

廢棄物 芬蘭 中央社

延伸閱讀

從家庭廚房到海外爆紅！唐舖子用「一顆糖」翻轉人生 母親節禮盒亮點一次看

從家庭廚房到海外爆紅！唐舖子用「一顆糖」翻轉人生 母親節禮盒亮點一次看

留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 母陷兩難網苦勸：別陪她一起傻

留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 母陷兩難網苦勸：別陪她一起傻

相關新聞

日本政府改規定！教師對學童伸狼爪將被開除「根絕學童性暴力」

日本文部科學省今天修訂關於保護兒童免於性暴力的「教職員對學童性暴力防止法」的基本指引。原本的指引為「原則上懲戒免職」加害...

逾40度高溫「酷暑日」頻現！東京推動清涼商務 包含短褲上班、遠距辦公

隨著中東戰爭引發能源成本高漲疑慮，日本官員今天表示，東京都政府鼓勵員工改穿短褲上班，降低對冷氣的依賴

「短暫對他人心動」反而更愛伴侶？ 兩性專家：對關係有正面影響

一位兩性專家接受訪問表示，在穩定的關係中「對他人心動」，可能對經營長期關係有益。專家指出，其實心動不是問題，重點是後續動心的人要怎麼處理，也吸引不少網友留言討論。

北海道驚傳動物園員工棄屍！男職員稱將妻子遺體棄於園內焚化爐

日本北海道旭川市傳出一起棄屍案，一名30多歲的旭川市職員涉嫌將妻子的遺體棄置於旭山動物園園內焚化爐，警方目前正請他配合說明情況。

匈牙利的民主豪賭：終結奧班政權，挑戰者馬札爾掀起的保守派政治決戰

匈牙利於4月12日舉行的國會選舉中，由反對黨Tisza（Tisztelet és Szabadság，全名為「尊重與自由黨」，簡稱Tisza／蒂薩黨）贏得超過三分之二的席次，一舉打敗已執政16年的政黨聯盟青民盟（Fidesz），終結現任總理奧班（Orbán Viktor ）的連任之路。Tisza的勝利被視為是扭轉奧班長年威權執政，以及有望改變匈牙利在全球民粹右翼陣營要角的重要突破。

資產逾3千萬！二寶媽靠副業「被動收入月賺44萬」2招翻身成富翁

在通膨壓力與生活成本上升的背景下，副業已成為許多上班族增加收入的重要方式。美國一名37歲女性便成功把副業經營成穩定的被動收入來源，如今每月可進帳約1.4萬美元（約新台幣44.1萬元），並累積成為百萬富翁。她分享多年來經營副業的關鍵策略，強調「專注與耐心」才是將副業變成長期收入的核心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。