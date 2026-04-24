日本政府改規定！教師對學童伸狼爪將被開除「根絕學童性暴力」

日本文部科學省今天修訂關於保護兒童免於性暴力的「教職員對學童性暴力防止法」的基本指引。原本的指引為「原則上懲戒免職」加害教師，而文科省已刪除「原則上」的表述。

「每日新聞」報導，文科省（相當於教育部）考量2025年爆發教職員共享偷拍畫面的事件，修訂上述法令的基本指引，且付則為新規定施行3年後，評估與檢討。

指引提到教職員分享偷拍學童畫面的案件時指出，「令人感到極為遺憾，應該抱持強烈危機感的事態」。

指引也稱，有鑑於這些事件，應該要定期檢查教室、廁所、更衣室等地方，並營造無法設置鏡頭的環境，並且應該明文規範管理學校擁有的電子產品與數據。

教職員對學童出現性暴力等行為，文科省也刪除指引「原則上懲戒免職」加害教師之中，「原則上」的表述。指引也指出，即便是私立學校，也應該以嚴正懲處為前提，建立相關懲處標準。

日本文科大臣（相當於教育部長）松本洋平今天在內閣會議後的記者會表示，「將盡全力根絕對於學童的性暴力」。