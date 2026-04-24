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挪威擬推社群媒體規範 禁止16歲以下兒少使用
挪威政府今天表示，年底前將向國會提交法案，禁止16歲以下兒少使用社群媒體，並規定科技公司須承擔年齡驗證的責任。
路透社報導，澳洲去年12月率先全球祭出「16歲以下禁用社群媒體」禁令後，多個歐洲國家也正研議限制兒少使用社群平台。
挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere）在聲明中指出：「我們推動這項立法，是希望給孩子一個可以當孩子的童年。」
斯托爾強調：「遊戲、友情和日常生活不應被演算法和螢幕所占據。這是保護兒童數位生活的重要措施。」
挪威政府目前未說明哪些應用程式（App）將受到限制。
至於率先祭出兒少社媒禁令的澳洲，範圍則是涵蓋Meta旗下的Instagram和臉書（Facebook），以及TikTok、Snapchat、Google旗下的YouTube和馬斯克（Elon Musk）的X平台。
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