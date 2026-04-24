日本7月起調降護照規費 成人便宜約1400元

日本參議院今天通過法案，使日本政府得以在7月起大幅調降申辦護照的規費，18歲以上成人線上申請10年效期的護照，費用將比目前的費用便宜7000日圓（約新台幣1400元）。

「日本經濟新聞」報導，參議院全體會議今天表決一致通過護照法修正案。由於日本民眾持有護照的比例較其他國家低，日本政府希望藉此鼓勵民眾多申請護照。

修法過後，日本18歲以上成人今年7月起線上申請10年效期的護照，費用將從目前的1萬5900日圓（約新台幣3190元），減少到8900日圓（約新台幣1780元）。另外，將停止受理成年民眾申請5年效期的護照。

此外，12歲以上、未滿18歲的日本人，以及未滿12歲的日本民眾線上申請護照的規費，一律減少到4400日圓。

配合這項措施，日本政府將把旅客離開日本時所課徵的國際觀光旅客稅（出國稅），從目前的1000日圓調升到3000日圓（約新台幣600元）。而增收的稅金將作為調降護照申請規費的配套措施，以及因應觀光公害等事務的相關財源。

日本外務省（相當於外交部）指出，2025年日本國內有效的一般護照約2193萬本，持有率僅18.9%左右。

根據日本旅行業協會（JATA）統計，2023年台灣、英國民眾護照持有率達6成、美國民眾5成、韓國民眾4成。而日本申請護照的規費較韓國與台灣等，多了約1萬日圓（約新台幣2000元）。

日本外務大臣茂木敏充本月10日在眾議院外務委員會表示，「民眾未來取得護照變得更容易，期待民眾透過海外旅行，增加國際交流」。