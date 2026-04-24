快訊

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

獨／台積電供應商前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

慶生完2天遇死劫！台中男診所腸胃鏡猝死 2幼子淚喊：我們沒有爸爸了

聽新聞
0:00 / 0:00

日本7月起調降護照規費 成人便宜約1400元

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本參議院今天通過法案，使日本政府得以在7月起大幅調降申辦護照的規費，18歲以上成人線上申請10年效期的護照，費用將比目前的費用便宜7000日圓（約新台幣1400元）。

「日本經濟新聞」報導，參議院全體會議今天表決一致通過護照法修正案。由於日本民眾持有護照的比例較其他國家低，日本政府希望藉此鼓勵民眾多申請護照。

修法過後，日本18歲以上成人今年7月起線上申請10年效期的護照，費用將從目前的1萬5900日圓（約新台幣3190元），減少到8900日圓（約新台幣1780元）。另外，將停止受理成年民眾申請5年效期的護照。

此外，12歲以上、未滿18歲的日本人，以及未滿12歲的日本民眾線上申請護照的規費，一律減少到4400日圓。

配合這項措施，日本政府將把旅客離開日本時所課徵的國際觀光旅客稅（出國稅），從目前的1000日圓調升到3000日圓（約新台幣600元）。而增收的稅金將作為調降護照申請規費的配套措施，以及因應觀光公害等事務的相關財源。

日本外務省（相當於外交部）指出，2025年日本國內有效的一般護照約2193萬本，持有率僅18.9%左右。

根據日本旅行業協會（JATA）統計，2023年台灣、英國民眾護照持有率達6成、美國民眾5成、韓國民眾4成。而日本申請護照的規費較韓國與台灣等，多了約1萬日圓（約新台幣2000元）。

日本外務大臣茂木敏充本月10日在眾議院外務委員會表示，「民眾未來取得護照變得更容易，期待民眾透過海外旅行，增加國際交流」。

護照 日本

延伸閱讀

沒過期也不能飛！旅客護照剩5個月卡關 旅行社「1反應」遭網狂酸：有夠雷

辦護照注意！他到超商列印證件照 承辦人員一摸秒退件

台日護照品質有差？台灣夫嘆封面變形「太太的就沒事」 一票苦主點頭

相關新聞

北海道驚傳動物園員工棄屍！男職員稱將妻子遺體棄於園內焚化爐

日本北海道旭川市傳出一起棄屍案，一名30多歲的旭川市職員涉嫌將妻子的遺體棄置於旭山動物園園內焚化爐，警方目前正請他配合說明情況。

匈牙利的民主豪賭：終結奧班政權，挑戰者馬札爾掀起的保守派政治決戰

匈牙利於4月12日舉行的國會選舉中，由反對黨Tisza（Tisztelet és Szabadság，全名為「尊重與自由黨」，簡稱Tisza／蒂薩黨）贏得超過三分之二的席次，一舉打敗已執政16年的政黨聯盟青民盟（Fidesz），終結現任總理奧班（Orbán Viktor ）的連任之路。Tisza的勝利被視為是扭轉奧班長年威權執政，以及有望改變匈牙利在全球民粹右翼陣營要角的重要突破。

資產逾3千萬！二寶媽靠副業「被動收入月賺44萬」2招翻身成富翁

在通膨壓力與生活成本上升的背景下，副業已成為許多上班族增加收入的重要方式。美國一名37歲女性便成功把副業經營成穩定的被動收入來源，如今每月可進帳約1.4萬美元（約新台幣44.1萬元），並累積成為百萬富翁。她分享多年來經營副業的關鍵策略，強調「專注與耐心」才是將副業變成長期收入的核心。

生命最後的畫面曝光 研究揭臨終常見夢境與幻象

一項最新研究指出，人在臨終前幾天，常會出現一致的夢境與幻象，像是見到過逝的親人、看見明亮光線，或象徵「通往另一邊」的門與階梯，為生命最後階段又添上一層神祕面紗。

伴侶常吵架反而更幸福？研究揭關鍵：會「收尾」才是長久祕訣

伴侶之間爭吵其實不一定是壞事。一項最新研究指出，只要能在爭執後有效化解衝突，反而有助於讓關係更穩定、彼此之間也更加親密。

赴土耳其全口植牙卻被拔光牙齒 英男得知要「無牙半年」崩潰

醫療旅遊（Medical Tourism）原意是讓旅客尋求更高性價比的治療，但卻演變成令人唏噓的致命悲劇。英國1名48歲男子為解決牙周病問題，早前遠赴土耳其接受較英國廉價的「全口植牙手術」，手術期間全口牙齒被拔光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。