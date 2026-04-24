印尼麥加朝覲首發團啟程 政府多方協作確保服務完善

印尼今年度麥加朝覲活動於本週開始，首批團員22日從全國14個機場陸續啟程前往沙烏地阿拉伯；印尼政府高度重視，以多方密切協作與行政支持，確保近6000名信徒長途旅程與祭儀順利進行。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，內閣秘書泰迪（Teddy Indra Wijaya）昨天表示，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）高度重視朝覲者的權益，並指示相關單位必須確保所有服務設施準備就緒，從醫療、交通到住宿都需展現最好的支持。

依印尼宗教部解釋，朝覲（Hajj）是伊斯蘭教5功之1，凡財力與體力許可的穆斯林，一生須前往沙烏地阿拉伯的麥加（Mecca）朝覲1次；透過繞行麥加大清真寺「天房」（Kaaba）、於阿拉法特山（MountArafat）集會祈禱，信徒紀念先知與真主之友的易卜拉欣（Ibrahim）及家人的信仰事蹟，在統一服飾下體現人類平等與普世手足情誼。

為確保每年規模龐大的朝覲活動順利進行，沙烏地阿拉伯政府與印尼朝覲部（Kementerian Haji danUmrah）建立緊密的高層協作機制，每年定期簽署朝覲協議，針對年度名額、簽證核發及班機動線進行細節磋商。

印尼朝覲與副朝部過去為宗教部所屬，因應每年超過20萬名朝覲者及數百萬副朝信徒的需求，政府於去年決定事權統一成立獨立部會，專責管理全球規模最大的宗教旅行事務，解決排隊名額分配、物流協調及聖地醫療資源配置等業務。

印尼穆斯林人口佔總人數8成、破2億人，儘管沙烏地政府每年核發約22萬名額，民眾平均排隊等待時間仍長達數十年，被視為至高無上的榮耀，許多民眾需提早多年儲蓄以圓夢；長期等待導致朝覲者結構高齡化，印尼政府今年特別推行「友善高齡」計畫，派遣大量醫療與專業輔導人員隨團，以應對沙烏地當地的極端高溫與體力挑戰。

「羅盤報」今天報導，印尼朝覲與副朝部長伊凡（Mochamad Irfan Yusuf）向派駐沙烏地阿拉伯協助朝覲的200名人員強調朝覲服務為「神聖使命」，要求人員在面對服務壓力時，應保持耐心與同理心，避免任何傷害信徒心靈的行為。

伊凡指出，派駐人員代表國家形象，必須展現專業素養，隨時主動協助焦慮或迷惘的高齡信徒，確保服務品質完善。