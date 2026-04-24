北海道驚傳動物園員工棄屍！男職員稱將妻子遺體棄於園內焚化爐

日本北海道旭川市傳出一起棄屍案，一名30多歲的旭川市職員涉嫌將妻子的遺體棄置於旭山動物園園內焚化爐，警方目前正請他配合說明情況。

北海道放送獨家報導，調查相關人士表示，這名男子在旭山動物園工作，接受警方調查時供稱，曾將30多歲妻子的遺體棄置於旭山動物園的焚化爐內。另據其他消息人士指出，他在23日仍如常上班。

旭山動物園為配合夏季營運準備，自8日至28日暫停開放。警方目前持續請男子配合說明，並根據供述在園內進行調查等，審慎展開偵辦。