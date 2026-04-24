聽新聞
0:00 / 0:00
北海道驚傳動物園員工棄屍！男職員稱將妻子遺體棄於園內焚化爐
日本北海道旭川市傳出一起棄屍案，一名30多歲的旭川市職員涉嫌將妻子的遺體棄置於旭山動物園園內焚化爐，警方目前正請他配合說明情況。
北海道放送獨家報導，調查相關人士表示，這名男子在旭山動物園工作，接受警方調查時供稱，曾將30多歲妻子的遺體棄置於旭山動物園的焚化爐內。另據其他消息人士指出，他在23日仍如常上班。
旭山動物園為配合夏季營運準備，自8日至28日暫停開放。警方目前持續請男子配合說明，並根據供述在園內進行調查等，審慎展開偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。