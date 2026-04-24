「短暫對他人心動」反而更愛伴侶？ 兩性專家：對關係有正面影響

一位兩性專家接受訪問表示，在穩定的關係中「對他人心動」，可能對經營長期關係有益。專家指出，其實心動不是問題，重點是後續動心的人要怎麼處理，也吸引不少網友留言討論。

兩性專家考斯特（Tracey Cox）接受《每日郵報》（Daily Mail）採訪，分享在關係中對他人心動帶來的影響。她指出，有不少人坦承自己在發生關係時「幻想他人」，也有些人即使有了另一半還是會和異性調情。其實從正面角度來看，短暫對他人心動能帶來幾個效果：

不過相對來說，在關係中對其他人有好感，也可能帶來以下幾種負面影響：

• 不公平比較：心動對象通常停留在「理想化狀態」，容易讓現實伴侶被放大缺點。 • 容易衝動行動：從玩笑、調情到越界，往往只差一步，尤其在酒精或頻繁接觸下。 • 關係升溫失控：心理學家指出，對熟識對象持續幻想，可能演變成「心理外遇」，進一步走向實際行為。

專家強調，真正的分界線在於行為是否越界。最簡單的判斷標準，就是想像「如果伴侶看到現在的你，會不會感到受傷？」考斯特說，「對他人心動」不是問題，甚至還可能為關係注入活力；但若沒有拿捏好界線並自制，也可能成為關係破裂的開端。