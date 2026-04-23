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義大利體壇反對美特使建議 不可能取代伊朗踢世界盃

中央社／ 羅馬23日專電

美國特使尚波里接受英媒訪問，建議讓義大利取代伊朗參加世界盃足球賽。此建議在義大利體壇遭到一致反對，體育部長阿波狄、奧會主席布翁菲以奧今天都表態拒絕，認為晉級資格應在賽場取得，否則會感到被冒犯。

英國金融時報（Financial Times）22日報導，美國總統川普的高級特使尚波里（Paolo Zampolli）受訪表示，「我已經向川普和國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）建議，讓義大利取代伊朗參加世界盃。」

尚波里表示身為義大利後裔，在美國主辦的賽事中看到藍衫軍征戰始終是他的夢想，並稱此舉將有助修復川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的關係。

不過這項提案今天遭到義大利體育界一致反對。義大利奧會主席布翁菲以奧（Luciano Buonfiglio）表示，「首先我認為這不可能，其次我會感到被冒犯，必須靠努力取得資格才能參加世界盃。」

體育部長阿波狄（Andrea Abodi）也說，要讓義大利重新取得資格參加世界盃？這不合適，必須在賽場上贏得資格。」。他向義大利媒體表示，他確信國際足總「不可能採取這種行動，而且也不合適」。

本屆世界盃由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，預計6月11日開幕。伊朗首戰定於6月15日在洛杉磯對陣紐西蘭。美伊衝突未歇，伊朗隊是否能出席參賽引發關注。

伊朗駐羅馬大使館在社群網站X發表聲明指出，「足球屬於人民而非政客，義大利在足球的輝煌成就來自賽場，不是來自政治交換，試圖將伊朗排除在世界盃之外，只會暴露美國道德破產，甚至害怕11名伊朗年輕球員出現在比賽。」

美國 川普 義大利

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