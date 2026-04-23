資產逾3千萬！二寶媽靠副業「被動收入月賺44萬」2招翻身成富翁

在通膨壓力與生活成本上升的背景下，副業已成為許多上班族增加收入的重要方式。美國一名37歲女性便成功把副業經營成穩定的被動收入來源，如今每月可進帳約1.4萬美元（約新台幣44.1萬元），並累積成為百萬美元富翁（約新台幣3156萬元）。她分享多年來經營副業的關鍵策略，強調「專注與耐心」才是將副業變成長期收入的核心。

根據外媒報導，這名女性名叫瑞秋（Rachel Jimenez），曾任高等教育行政人員，同時也是兩個孩子的母親。根據她在CNBC分享的個人經驗，目前她透過七種不同的收入來源，每月可創造約1.4萬美元的被動收入，這些來源包括經營Etsy數位商品商店、個人理財部落格「Money Hacking Mama」、房地產投資，以及股票資產增值等。瑞秋表示，自己近期資產正式突破百萬美元，但這一切並非一夕之間完成，而是長達數年的逐步累積。

瑞秋的副業起點其實相當普通。2019年，她在產假期間於Etsy開設數位商品商店，販售可下載的電子模板，例如預算管理表、派對遊戲等，初期收入並不明顯，直到她開始分析平台上熱賣商品並調整產品策略，銷售才逐漸成長。到了2021年，這家店鋪年收入已接近16萬美元（約新台幣504萬元），她也在同年6月辭去全職工作，正式投入副業經營。隨著瑞秋將重心轉向其他投資與內容事業，2023年Etsy收入降至約7.7萬美元（約新台幣243萬元），但她每天只需花5至10分鐘維持店鋪運作，便能持續帶來收入。

在副業擴張的同時，瑞秋也建立更多收入管道。她的理財部落格透過聯盟行銷每年約帶來2.4萬美元（約新台幣75.7萬元）收益，另外還開設付費線上課程，並在加州聖安東尼山學院（Mt. San Antonio College）擔任兼任教師。瑞秋擁有克萊蒙研究大學（Claremont Graduate University）正向組織心理學碩士學位，她表示，這段學術訓練讓她深受「成長型思維」影響，相信能力可以透過持續努力累積，而非天生決定。瑞秋提醒想經營副業的人，不要一開始就同時嘗試股票投資、電商、房地產等多種項目，過度分散往往導致精力耗盡甚至負債。

瑞秋指出，自己副業真正的轉折點之一，是報名參加Etsy數位商品銷售的付費課程。她坦言，最初曾嘗試透過免費影片與書籍自學，但進展有限，直到加入有系統的課程與創業社群後，才逐漸掌握經營模式，也能在遇到困難時獲得建議與支持。瑞秋認為，適度投資學習資源，有時能大幅縮短摸索時間。

從整體數據來看，瑞秋的收入遠高於一般副業族。金融資訊平台Bankrate在2025年的調查顯示，美國副業族平均每月收入約885美元（約新台幣2.7萬元），但中位數只有200美元（約新台幣6311元），代表一半的人每月收入低於這個數字，甚至有約28%的人每月只賺1到50美元（約新台幣31至1578元）。

另一方面，理財網站The Penny Hoarder在2026年調查發現，53%有副業的美國人表示，如果沒有副業收入將難以支付基本生活開支，顯示副業已逐漸成為家庭財務的重要支柱。美國聯邦統計也指出，2025年11月同時擁有兩份以上工作的勞工比例達5.7%，創下20多年來新高。

回顧自身經驗，瑞秋認為多數人低估了「時間複利」的力量。她的Etsy商店花了9個月才開始出現穩定收入，但只要持續優化產品與策略，長期效果會逐漸累積。她強調，成功往往不是來自一次爆紅或一夜暴富，而是透過不斷嘗試、修正與堅持，在足夠長的時間內讓知識與努力持續複利成長。