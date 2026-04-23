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生命最後的畫面曝光 研究揭臨終常見夢境與幻象

聯合新聞網／ 綜合報導
不少患者在臨終前都有相似的夢境。示意圖／ingimage
不少患者在臨終前都有相似的夢境。示意圖／ingimage

一項最新研究指出，人在臨終前幾天，常會出現一致的夢境與幻象，像是見到過逝的親人、看見明亮光線，或象徵「通往另一邊」的門與階梯，為生命最後階段又添上一層神祕面紗。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，義大利雷焦艾米利亞地方衛生局（Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia）研究團隊，針對239名安寧護理相關人員進行調查，請護理師、心理師與志工整理出病患分享的「臨終夢境與幻象」（ELDVs）。

研究發現，許多患者在生命尾聲會夢見與已故親友重逢，有人夢到過世的配偶對自己說「我在等你」，也有人夢見自己赤腳走向一道充滿光的門，或看到白馬沿著海岸奔跑等平靜畫面。研究人員認為，這些意象可能具有心理安撫功能，幫助患者面對死亡、減少恐懼。

此外，不少夢境帶有「過渡」象徵，像是隧道、樓梯或大門，與瀕死經驗常見的畫面高度重疊。研究指出，這些象徵可能讓患者以較間接的方式，表達難以言說的情緒與對死亡的理解。

不過，並非所有夢境都是溫和的。有部分患者就曾分享令人不安的幻象，例如被怪物追逐，甚至出現帶有親人面孔的恐怖形象。專家認為，這類內容可能反映了患者內心對死亡的恐懼，也可能是暗示患者仍有未滿足的情緒或需求。

研究也提到，夢境通常在快速動眼期（REM）最為鮮明，而末期疾病往往伴隨壓力、憂鬱與睡眠中斷，可能讓人更容易記住夢境內容。值得注意的是，不少患者其實不願主動提及這些經驗，擔心被誤解或嘲笑。研究團隊強調，這類夢境不僅普遍存在，也具有重要的溝通價值，有助於醫療人員理解患者的心理狀態。

目前專家還未釐清這些臨終夢境的成因，未來需進一步探討其心理與生理機制，才能更完整理解人類在生命終點的內在經驗。

患者 過世 夢境

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