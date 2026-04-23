伴侶常吵架反而更幸福？研究揭關鍵：會「收尾」才是長久祕訣

伴侶之間爭吵其實不一定是壞事。一項最新研究指出，只要能在爭執後有效化解衝突，反而有助於讓關係更穩定、彼此之間也更加親密。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，中國安徽大學負責這項研究，並已發表在《心理學報》（Acta Psychologica）期刊。研究人員讓伴侶進行刻意引發衝突的對話，同時即時監測雙方腦部活動，觀察情緒互動變化。

結果發現，當一方表達不滿時，如果另一方能保持冷靜、不立即反擊，對方的焦慮會迅速下降。這顯示，在關係中，一個人的情緒穩定，能直接影響並調節另一半的壓力狀態。

研究指出，關鍵不在於避免爭吵，而是「怎麼吵」。當伴侶之間能理解彼此情緒，並在當下適當回應，就能減少誤解、降低衝突強度，甚至強化彼此連結。反之，如果刻意壓抑衝突、什麼都不說，反而可能讓不滿累積，長期侵蝕關係。

這項研究打破了迷思，證明一味迎合對方、說對方想聽的話，並不會顯著提升關係滿意度。真正重要的，是在情緒高漲時，具備自我控制能力，避免讓小摩擦升級成激烈爭執。

研究團隊進一步指出，親密關係並不像兩個「完全契合」的大腦，而更像一個持續互相影響的動態系統。雙方在互動中不斷調整彼此情緒，這種即時調節能力，才是維持長期穩定的關鍵。