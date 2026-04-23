快訊

改這家台廠接手？美超微傳遭甲骨文取消大單 股價盤前重摔逾12%

AI資料中心狂潮！全球記憶體晶片市值排名出爐 台灣4企業入榜

百萬股東小確幸來了 合庫金、彰銀和台企銀全發放「這項紀念品」

聽新聞
0:00 / 0:00

赴土耳其全口植牙卻被拔光牙齒 英男得知要「無牙半年」崩潰

香港01／ 撰文： 伊萬德
48歲英國男子帕維爾在土耳其接受「全口植牙手術」。示意圖／AI生成
48歲英國男子帕維爾在土耳其接受「全口植牙手術」。示意圖／AI生成

醫療旅遊（Medical Tourism）原意是讓旅客尋求更CP值的治療，但卻演變成令人唏噓的致命悲劇。英國1名48歲男子為解決牙周病問題，早前遠赴土耳其接受較英國廉價的「全口植牙手術」，手術期間全口牙齒被拔光，事後才獲告知無法即時安裝臨時假牙，須等候長達6個月方可安裝植體。男子因無法接受「滿口無牙」的狀態以及面臨後續醫療困境，最終在返國後陷入嚴重抑鬱，於手術後3個月在家中輕生。

手術中途才知「無牙期」長達半年

據英國媒體報導，死者帕維爾（Pawel Bukowski）因患有牙周病，希望透過植牙改善口腔狀況與外觀，於2025年1月前往土耳其接受全口植牙療程。他原本期望能透過廉價植牙手術可重拾自信，沒想到醫療團隊在拔除他所有牙齒後，突然表示無法即時安裝植體，必須等待6個月傷口癒合後，再次前往土耳其才能完成療程。

遺孀達利亞（Daria Bukowska）表示，「診所宣稱固執厚度不夠，無法繼續手術，儘管此前他們曾表示有90%的把握能夠完成手術」，這意味著在未來的半年內，帕維爾必須以「全口無牙」的狀態生活。

沉重打擊下心理崩潰

帕維爾返英後，其生活陷入崩潰狀態。由於全口無牙，他無法正常進食固體食物，情緒大受打擊。孀達利亞在法庭作證時形容，丈夫一向注重外表，失去牙齒令他感到自卑且絕望，繼而陷入嚴重酗酒；此外，由於擔心後續需支付比預期更高昂的修正費用，丈夫的心理壓力與日俱增。

至去年4月24日，帕維爾因出現輕生傾向被緊急送院，醫護人員評估後認為他「絕望至極」，並有多項輕生風險指標；但鑒於他有足夠多的保護因素以及有一些未來規劃的跡象，當時決定他毋須強制住院接受精神治療。然而出院僅4天後，帕維爾被發現在家中離世，驗屍官裁定死於輕生。

遺孀絕望控訴

孀達利亞於法庭上提到，丈夫生前「從未得到任何有助於緩解戒酒症狀的藥物，他也沒有得到能讓他撐過這幾天所需的藥物。」、「當天看護工人沒有來上班，也沒有給我們回電話，最後還遲到了」、「這些事情的累積，再加上缺乏溝通，最終導致了我們如今的處境」。她表示丈夫在整個過程中屢次被忽視，未獲得適切的醫療與精神支援，在每個關鍵階段均被辜負。

諾福克地區驗屍官湯普森（Johanna Thompson）指出，調查顯示英國國民保健服務（NHS）存在多項護理疏漏，錯過阻止悲劇發生的機會。有關個案目前仍在進一步審理中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

15歲少女蒙眼等驚喜！慘遭2未成年閨密殘忍殺害 法院輕判惹公憤

泰男潑水節遭3變性人夾擊摸下體留吻痕　崩潰哭訴「根本躲不開」

文章授權轉載自《香港01》

土耳其 英國 牙醫

相關新聞

伴侶常吵架反而更幸福？研究揭關鍵：會「收尾」才是長久祕訣

伴侶之間爭吵其實不一定是壞事。一項最新研究指出，只要能在爭執後有效化解衝突，反而有助於讓關係更穩定、彼此之間也更加親密。

赴土耳其全口植牙卻被拔光牙齒 英男得知要「無牙半年」崩潰

醫療旅遊（Medical Tourism）原意是讓旅客尋求更高性價比的治療，但卻演變成令人唏噓的致命悲劇。英國1名48歲男子為解決牙周病問題，早前遠赴土耳其接受較英國廉價的「全口植牙手術」，手術期間全口牙齒被拔光...

胰臟癌新藥達拉西布中位存活期13.2個月 比傳統化療多1倍

胰臟癌被稱作「癌王」，不僅難以及早發現，確診後存活率極低。過去30年來，胰臟癌療法少有進展，但生技公司Revolution Medicines日前公布口服標靶藥物「達拉西布」(Daraxonrasib)的第三期臨床試驗數據，帶來令人振奮的好消息；接受達拉西布治療的病患，中位整體存活期達13.2個月，相比接受傳統化療的病患中位存活期僅6.7個月，幾乎延長一倍。

研究：年輕人罹大腸癌案例增加 恐與常用除草劑有關

「自然醫學」(Nature Medicine)期刊21日刊登最新研究報告指出，全球各地年輕人罹患大腸癌案例不明增加，可能與一款常用的除草劑有關。這是揭開發病原因的第一個線索，還需要更多證據才能釐清除草劑與年輕人罹大腸癌之間的關聯，科學家目前也在探索細菌感染是否對年輕人得到大腸癌造成影響。

日本孩子不太看漫畫了 漫畫大國斷層恐危及未來創作？

在台灣，許多三、四十歲的讀者，記憶中都有一段在教室傳閱《寶島少年》的時光。不過，現在的孩子更習慣滑動LINE WEBTOON或沉浸在TikTok的短影音，下一代正以前所未有的速度遠離傳統漫畫。即便在「漫畫大國」日本，電子閱讀看似帶動市場產值創新高，亮眼數字背後，兒童與青少年讀者的流失速度卻令人心驚。

日本熊害再起 岩手警察遇襲受傷、附近山溝發現遺體

共同社報導，日本岩手縣紫波警署一名男警昨天在搜尋失蹤者時被熊襲擊受傷，附近山溝則出現一具女性遺體，有可能是今年度首名被熊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。