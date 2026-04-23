赴土耳其全口植牙卻被拔光牙齒 英男得知要「無牙半年」崩潰

醫療旅遊（Medical Tourism）原意是讓旅客尋求更CP值的治療，但卻演變成令人唏噓的致命悲劇。英國1名48歲男子為解決牙周病問題，早前遠赴土耳其接受較英國廉價的「全口植牙手術」，手術期間全口牙齒被拔光，事後才獲告知無法即時安裝臨時假牙，須等候長達6個月方可安裝植體。男子因無法接受「滿口無牙」的狀態以及面臨後續醫療困境，最終在返國後陷入嚴重抑鬱，於手術後3個月在家中輕生。

手術中途才知「無牙期」長達半年

據英國媒體報導，死者帕維爾（Pawel Bukowski）因患有牙周病，希望透過植牙改善口腔狀況與外觀，於2025年1月前往土耳其接受全口植牙療程。他原本期望能透過廉價植牙手術可重拾自信，沒想到醫療團隊在拔除他所有牙齒後，突然表示無法即時安裝植體，必須等待6個月傷口癒合後，再次前往土耳其才能完成療程。

遺孀達利亞（Daria Bukowska）表示，「診所宣稱固執厚度不夠，無法繼續手術，儘管此前他們曾表示有90%的把握能夠完成手術」，這意味著在未來的半年內，帕維爾必須以「全口無牙」的狀態生活。

沉重打擊下心理崩潰

帕維爾返英後，其生活陷入崩潰狀態。由於全口無牙，他無法正常進食固體食物，情緒大受打擊。孀達利亞在法庭作證時形容，丈夫一向注重外表，失去牙齒令他感到自卑且絕望，繼而陷入嚴重酗酒；此外，由於擔心後續需支付比預期更高昂的修正費用，丈夫的心理壓力與日俱增。

至去年4月24日，帕維爾因出現輕生傾向被緊急送院，醫護人員評估後認為他「絕望至極」，並有多項輕生風險指標；但鑒於他有足夠多的保護因素以及有一些未來規劃的跡象，當時決定他毋須強制住院接受精神治療。然而出院僅4天後，帕維爾被發現在家中離世，驗屍官裁定死於輕生。

遺孀絕望控訴

孀達利亞於法庭上提到，丈夫生前「從未得到任何有助於緩解戒酒症狀的藥物，他也沒有得到能讓他撐過這幾天所需的藥物。」、「當天看護工人沒有來上班，也沒有給我們回電話，最後還遲到了」、「這些事情的累積，再加上缺乏溝通，最終導致了我們如今的處境」。她表示丈夫在整個過程中屢次被忽視，未獲得適切的醫療與精神支援，在每個關鍵階段均被辜負。

諾福克地區驗屍官湯普森（Johanna Thompson）指出，調查顯示英國國民保健服務（NHS）存在多項護理疏漏，錯過阻止悲劇發生的機會。有關個案目前仍在進一步審理中。

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文章授權轉載自《香港01》