韓國婚友社逾42萬會員個資外洩 遭裁罰逾2500萬元

韓國個人資訊保護委員會今天表示，一家婚友社外洩包括體重、血型及是否曾經有過婚姻等會員敏感個資，對該公司裁罰12億1000萬韓元（約新台幣2582萬元）。

路透社報導，個人資訊保護委員會發布聲明指出，婚友社Duo未善盡保護會員資料庫之責，且去年系統遭駭之後反應遲鈍，對其裁罰12億1000萬韓元，要求改正個資處理方式，並且須充分揭露這起事件始末。

駭客於去年1月非法侵入Duo資料庫，下載超過42萬名有效會員和過期會員的個人資訊，包含電話號碼、住址、畢業學校及工作場所等。

Duo對此發表聲明指出，事件緣於「極難察覺或防範的駭客攻擊」，強調尊重主管機關調查結果，「對未能充分保護會員個人資料深感遺憾」。

Duo是韓國最知名婚友社之一，根據公司官網資訊，其婚友服務已經促成超過5萬3000對新人終成眷屬，平均每天約有7對共結連理。截至本週的會員人數為3萬6000人。