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氣候危機影響民主投票 選舉時程應慎選

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

極端氣候干擾民主投票程序！國際氣候民主韌性報告指出，洪水、熱浪與野火等氣候災害不僅影響選民投票意願，更可能損害選舉的公平性與誠信，甚至導致基礎設施毀損、投票機故障及選民流離失所。專家建議，各國應重新評估選舉時程避開災害季節，並加強與氣象部門的協作以制定應變計劃。

災害破壞民主韌性

衛報》報導，國際民主與選舉援助研究所報告指出，氣候變遷對全球民主程序造成日益嚴重的威脅，在過去二十年內，已有超過五十個國家的選舉因洪水、野火及極端高溫等自然災害而遭受干擾。對此，這些災害不僅破壞投票基礎設施並導致選民流離失所，更可能直接影響選舉結果的公平性。

報告建議，選舉管理單位必須加強與氣象及防災機構的合作，透過應變訓練與制度改革來維護民主韌性。其中，非洲與亞洲的脆弱政體面臨最高風險，各國政府應調整選舉時程以避開災難高峰期，尤其在氣候環境急劇惡化的當下，保障投票權利已成為一項緊迫的挑戰。

跨部門應變協作

阿薩圖新聞》指出，極端天氣在2024年已干擾了18個國家的23場投票，包括洪災、野火與極端高溫等天災不僅損壞了投票設施，更直接導致選民流離失所並引發計票機器故障。

如今，許多地區已開始實施預防措施，例如：加拿大規劃變更選舉日期，以及秘魯加強選務人員的災難管理訓練。隨著氣候風險加劇，提升選舉韌性與跨部門的應變協作，將成為維護民主完整性的關鍵任務。

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投票 氣候變遷

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