胰臟癌新藥達拉西布中位存活期13.2個月 比傳統化療多1倍

胰臟癌被稱作「癌王」，不僅難以及早發現，確診後存活率極低。過去30年來，胰臟癌療法少有進展，但生技公司Revolution Medicines日前公布口服標靶藥物「達拉西布」(Daraxonrasib)的第三期臨床試驗數據，帶來令人振奮的好消息；接受達拉西布治療的病患，中位整體存活期達13.2個月，相比接受傳統化療的病患中位存活期僅6.7個月，幾乎延長一倍。

國家癌症研究院(NCI)統計，胰臟癌是美國第三大癌症死因，五年存活率僅13%，每年奪走超過5萬名美國人的性命。

華盛頓郵報報導，美國癌症研究協會(AACR)本月17日到22日在聖地牙哥舉行年會，Revolution Medicines於會中發表「達拉西布」針對已接受過治療的轉移性胰臟癌病患的試驗中，展現突破性成效。

「達拉西布」第三期臨床試驗「RASolute 302」數據顯示，接受達拉西布治療的病患，中位整體存活期達13.2個月；此外，臨床數據顯示，「達拉西布」能大幅降低死亡風險約60%。

達拉西布突破性十足，在於它直接鎖定過去被視為「無法用藥治療」(undruggable)的關鍵。

胰臟癌治療進展緩慢的一大原因是，胰臟癌細胞擴散所需的特定蛋白質KRAS表面光滑，藥物難與KRAS結合並抑制其生長；Revolution Medicines研發了類似分子膠的化合物，能夠阻斷KRAS的生長訊號。

約翰霍普金斯大學(JHU)西德尼金梅爾綜合癌症中心(Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center)副主任伊麗莎白‧賈菲(Elizabeth Jaffee)直言，「對於這種療效如此卓越的藥物，我們還需要進行隨機三期臨床試驗嗎？許多胰臟癌病患在獲得這種藥物之前，就已經過世了。」

華郵與紐約時報報導，Revolution Medicines表示，很快將會向聯邦當局申請批准這項藥物，而聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已將其列入最快速審查程序，這表示新藥可望在今年獲准上市。

另一項引起關注的早期突破是一種mRNA疫苗，在腫瘤經手術切除後施打，能訓練免疫系統對抗殘留的胰臟癌細胞，並防止復發。該疫苗由BioNTech與Genentech贊助開發。目前僅在一項早期研究中於16名受試者身上進行測試，但結果已足夠理想，因而啟動第二期臨床試驗，目標招募260人。