研究：年輕人罹大腸癌案例增加 恐與常用除草劑有關

「自然醫學」(Nature Medicine)期刊21日刊登最新研究報告指出，全球各地年輕人罹患大腸癌案例不明增加，可能與一款常用的除草劑有關。這是揭開發病原因的第一個線索，還需要更多證據才能釐清除草劑與年輕人罹大腸癌之間的關聯，科學家目前也在探索細菌感染是否對年輕人得到大腸癌造成影響。

毒莠定(Picloram，又名畢克爛)是全球各地普遍使用的除草劑，用來消除雜草但不傷草地。研究報告指出，毒莠定的普遍使用可能解釋了50歲以下民眾結腸癌、直腸癌發病率上升的原因。毒莠定與70歲以上老年人大腸癌、直腸癌病例則沒有顯著關聯。

研究報告主筆、巴塞隆納希伯倫谷腫瘤研究所(Vall d'Hebron Institute of Oncology)首席調查員塞瓦內(Jose Seoane)對「商業內幕」(Business Insider)新聞網站表示，研究團隊尋找大腸直腸癌腫瘤當中獨特的「DNA甲基化特徵」(DNA methylation signatures)，這些特徵是一生當中接觸事物所留下的印記。

研究團隊從年輕大腸直腸癌腫瘤案例的DNA裡發現某種特定「指紋」，這些指紋可以追溯到多種來源，包括吸菸、不良飲食、肥胖、教育程度、毒莠定。

塞瓦內說：「我們看到毒莠定的時候，當下反應是肯定是搞錯了。」

他表示，研究團隊開始檢視如此模式是否存在於不同族群之間，因此比較美國七個州年輕人大腸直腸癌發病率以及當地農藥使用水平，包括加州、康乃狄克州、喬治亞州、愛阿華州、新墨西哥州、猶他州和華盛頓州，結果發現與年輕人大腸癌高發病率相關的農藥信號中，最強烈的正是毒莠定，排名第二的是嘉磷塞(glyphosate，又稱草甘膦、年年春)。

這是一項觀察研究，無法證明毒莠定就是致癌原因，未來還需要進一步研究，收集居住於毒莠定高使用量地區年輕癌症患者的腫瘤樣本。

塞瓦內表示，研究結果代表居住地點、工作內容跟罹癌風險有所關聯。