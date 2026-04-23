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英國國會立法打造無菸世代 17歲及以下終身不得買菸

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

英國國會上下兩院已通過一項法案，將禁止現年17歲及以下的青少年在其一生中購買香菸。

法新社報導，「菸草與電子煙法案」（Tobacco andVapes Bill）旨在阻止所有2009年1月1日當天和之後出生的人（目前為17歲）吸菸。

英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）稱此舉為「國家健康的歷史性時刻」，並表示這將帶來「第一個無菸世代，免於終身成癮與危害」。

一旦法案獲得御准（Royal Assent）並正式成為法律，英國政府將有權把室內禁菸規定延伸至戶外空間，例如兒童遊樂場，以及學校與醫院周邊區域。

此外，英國政府也將獲得新授權，限制電子煙的口味與包裝，並在已禁止吸菸的場所全面禁止使用電子煙。

這項法案是強化預防醫療措施的一部分，目的是減輕英國國家資助的國民保健署（NHS）的長期壓力。

公共衛生慈善機構「菸與健康行動」（Action onSmoking and Health, ASH）公共事務主管契斯門（Hazel Cheeseman）表示，這項法案是「公共健康的關鍵轉折點」。

英國工黨政府去年6月已推出禁售一次性電子煙的措施，這類產品價格低廉、包裝鮮豔，深受年輕族群歡迎。

紐西蘭2022年成為全球首個實施類似禁菸政策的國家，禁止向2008年後出生者販售香菸。然而，新上任的保守派聯合政府於2023年11月撤銷此法，距離實施不到一年。

馬爾地夫2025年11月也通過法規，禁止向2007年1月1日之後出生者販售香菸。

根據NHS數據，英格蘭每年約有7萬5千人死於吸菸相關疾病，約占所有死亡人數的四分之一。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

法律 國會 英國 抽菸

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