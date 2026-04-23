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日本熊害再起 岩手警察遇襲受傷、附近山溝發現遺體
共同社報導，日本岩手縣紫波警署一名男警昨天在搜尋失蹤者時被熊襲擊受傷，附近山溝則出現一具女性遺體，有可能是今年度首名被熊攻擊致死的人。
報導指出，20日傍晚，有人通報稱在山溝附近的路邊停著一輛沒熄火的車，當局遂對女性車主展開搜尋。
昨天上午9時40分起，多名警察和獵人前往搜索。到了9時50分左右，一名56歲男警遭熊攻擊，臉部和胳膊受傷。而距離攻擊地點幾十公尺的山溝則發現一具成年女性遺體，身上有傷痕。
警方認為死者很可能是遭遇熊襲，正在確認身分。
環境省表示，若確定這名女性是因熊襲喪命，將是2026年度首名遇難者。
警消部門另透露，男警遇襲後，陪同搜尋的獵友會獵人驅除一頭體長約1.3公尺的雌熊，疑似已成年。
據悉男警送醫時意識清醒，能夠對話。
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