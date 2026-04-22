方濟各逝世周年 故鄉阿根廷多地辦緬懷追思活動

阿根廷約2000名民眾，21日晚間齊聚布宜諾斯艾利斯教堂，追思已故教宗方濟各（Pope Francis）逝世1週年，肯定其「信仰無國界」精神，推動天主教影響力走向世界。

方濟各是阿根廷人，於2025年4月21日逝世，享壽88歲。儘管任內未曾返鄉，方濟各仍透過言行與故土緊緊連結，傳達愛與關懷。

阿根廷多地教堂21日舉行紀念方濟各彌撒活動，位於首都佛羅雷斯區（Flores）的San José de Flores大教堂，因與方濟各的成長背景密切相關，成為民眾前往靜默祈禱、緬懷的重要地點。佛羅雷斯區位於首都西南側，至今仍保留傳統住宅與小型商店並存的社區樣貌。

布宜諾斯艾利斯地鐵也在鄰近的San José de Flores車站揭幕紀念壁畫「致敬」（Homenaje），由藝術家伊涅斯塔（Nora Iniesta）創作，設置於通往大教堂的入口處。

方濟各少年時期確立人生方向，教堂內仍保留當年他立志投身神職的告解室，旁設紀念牌與長明燈，不少民眾將寫給他的話折成紙條放置其中，成為一處讓民眾表達思念的紀念空間。

布宜諾斯艾利斯總主教庫爾瓦（Jorge GarcíaCuerva）在紀念方濟各彌撒中表示，方濟各生前倡議跨越差異、促進對話的理念，至今對當前世界仍具參考價值，並呼籲社會在分歧中尋求連結，持續為和平努力。

民眾桑琪士（Patricia Sánchez）表示，她自幼居住於佛羅雷斯區，長期見證方濟各與居民互動，「當年方濟各還是主教時，穿著黑鞋與黑袍走在這裡，和大家很親近。我認為他一直言行一致，這是我們今天仍需要的模範」。她並提到，方濟各曾對年輕人說去創造改變，不要安於現狀，積極為公共利益行動，也讓她銘記在心。

民眾賈拉（Fernanda Jara）表示，她並非天主教徒，但方濟各對阿根廷社會具深遠意義，特別是勞工階層與生活困苦的基層民眾。她指出，參與追思活動，也是一種對方濟各所倡議、超越黨派的社會正義理念的回應。

此外，根據Google Trends阿根廷數據顯示，「教宗方濟各」相關搜尋量於4月21日上午達到高峰，聚焦其逝世時間與背景，還有相關書信、語錄與生平經歷。顯示在這一天，關於方濟各的記憶與討論，仍持續在阿根廷社會不同角落被喚起。