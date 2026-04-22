又一例！台人涉走私「喪屍菸彈」 64歲男闖關日本遭逮

又有台灣人涉嫌走私依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）闖關日本。日本警視廳逮捕一名64歲台灣籍男子涉嫌自馬來西亞走私含有依托咪酯的椰子油。他供稱透過社群媒體受人委託運送貨物，報酬為25萬日圓（約新台幣5萬元），強調並不知情內容物為違禁品。

FNN、NHK報導，無業的台灣籍陳姓男子19日從馬來西亞入境日本羽田機場，隨身攜帶的行李箱內裝有零食、衣物，以及一瓶標示為「椰子油」的容器。經過檢查，瓶內裝有約1.5公斤含依托咪酯的液體。

依托咪酯為日本列管的指定藥物，近年被不法分子混入電子菸產品中販售，因吸食後會出現四肢抽搐、行走不穩，甚至像是「喪屍」般遊走的狀態，被俗稱為「喪屍菸彈」，已成為國際關注的新型濫用藥物。

陳男向警方供稱，是透過社群媒體認識的友人委託，「對方說只是幫忙把別人買的東西交給指定對象，可以拿到報酬」，供稱「不知道內容物為依托咪酯」。

本月18日，一名50歲台灣劉姓女子涉嫌走私約4公斤依托咪酯粉末闖羽田機場，被警方依涉嫌違反醫療品醫療機器法等現行犯逮捕。這是日本警方迄今查獲最大量的依托咪酯。

當時，依托咪酯的粉末被分成4小包，藏匿在行李箱底部的夾層。劉女接受偵訊時表示，「行李箱是跟朋友借的，不知道裡面裝著依托咪酯」，否認犯行。

警方指出，自4月16日以來，羽田與成田機場已接連查獲3起相關走私案件。警視廳研判，背後可能有以亞洲為據點的國際走私集團，企圖在日本擴大市場，目前正持續深入調查。

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