快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓2月新生兒近7年最多 30世代女性生育率提升原因曝光

中央社／ 首爾22日專電
南韓今年2月的新生兒近2萬3000人，為同月份7年來最多，韓媒今天報導指出，30多歲女性生育率大幅上升，帶動整體成長。 路透社
南韓今年2月的新生兒近2萬3000人，為同月份7年來最多，韓媒今天報導指出，30多歲女性生育率大幅上升，帶動整體成長。 路透社

韓國今年2月的新生兒近2萬3000人，為同月份7年來最多，韓媒今天報導指出，30多歲女性生育率大幅上升，帶動整體成長；另外，提升育嬰假福利、貸款優惠等也是因素之一。

根據韓聯社報導，國家數據機構今天公布人口動態，今年2月出生人數為2萬2898人，較去年同期增加2747人、增幅13.6%。以2月來看，為2019年（2萬5710人）以來最多，增幅為歷史第3高，僅次於1990年與2000年。

報導指出，韓國出生人數自2024年7月起已連續20個月呈現上升趨勢，2月總生育率（女性一生平均生育數）為0.93人，較去年增加0.10人。

以數據來看，出生增加主要由30多歲族群帶動，以每千名女性的年齡別生育數來看，30至34歲為86.1人、35至39歲為61.5人，分別增加9.1人與9.2人；25至29歲增加1.6人至23.9人，40歲以上增加0.7人至5.1人；不過24歲以下為2.2人，較去年減少0.2人。

前低生育高齡社會委員會副委員長周亨煥近期出書「人口政策大轉型700日紀錄」，根據韓媒News1節錄，周亨煥表示，解決少子化問題不應只將範圍放在「應對少子化」，而是將政策框架轉為支援整個人生週期。

周亨煥之前將政策重點放在「工作」、「照護」、「居住」3大面向，他表示，若要降低生育與育兒的負擔與機會成本，必須同時推動工作家庭平衡、國家負責照護，以及住房與金融支持。核心理念是建立「需要時可靈活使用、無需擔心收入、也不必看他人眼色」的托育環境。

根據僱傭勞動部資料，例如在父母各使用3個月以上的前提下（父母皆必須要請），育嬰假可申請延長至1年6個月（父母皆可請），育嬰假補助提高為父母各自每月最高250萬韓元（約新台幣6萬元）。

還有懷孕期間工時縮短，女性勞工可申請每日縮短2小時工時，公司應予以准許，適用對象擴大為懷孕12週內或32週後的孕婦勞工；另外，在維持既定法定工時的前提下，子女未滿12歲或小學6年級以下，可調整上下班時間。

少子化 生育率 南韓 新生兒

延伸閱讀

台生育率創新低…南韓卻湧現懷孕潮 新生兒估七年最多

人工生殖補助新生兒突破3萬名 新制年齡放寬、規定一次看

北市有配偶或同居男女勞參率差距 近未婚3倍

中國3月青年失業率16.9% 創4個月新高 學者：就業嚴峻

相關新聞

南韓2月新生兒近7年最多 30世代女性生育率提升原因曝光

韓國今年2月的新生兒近2萬3000人，為同月份7年來最多，韓媒今天報導指出，30多歲女性生育率大幅上升，帶動整體成長；另...

烏龍賤賣4萬元寶可夢卡！日店家稱買方「落跑」遭炎上 律師分析觸法關鍵

根據日媒「弁護士ドットコムニュース」報導，東京池袋一間卡牌專賣店日前發生一起交易烏龍，將一張市價近20萬日圓（約新台幣4萬元）的稀有寶可夢卡，以10分之1的超低價1萬9990日圓誤售。事後店家在社群平台發文，指出買家結帳後「逃走成功」，店員追出去卻沒追上。這番言論瞬間引發撻伐，遭大批日本網友痛批：「買賣都成立了，追上客人想幹嘛？」、「自己標錯價還怪客人，根本搞錯對象！」

中東戰事波及！「物價模範生」狂漲5成 日本婆媽搶購NG蛋

過去讓日本社會譽為「物價模範生」的雞蛋，近期價格持續飆漲，讓民眾苦不堪言。根據日テレNEWS NNN報導，經農林水產省調查，日本超市的雞蛋平均零售價已來到每盒308日圓（台幣約61元）。許多消費者大嘆吃不消，期盼價格能回落至200日圓（台幣約40元）以內的理想區間。日本養雞協會則預估，這波高蛋價最快要到夏季才會逐漸回穩。

比「閃兵」男藝人有種！丹麥公主19歲生日照飄仙氣 今年將入伍當11個月女兵

相比台灣許多男藝人或名人想方設法「閃兵」，丹麥的伊莎貝拉公主（Princess Isabella）展現了截然不同的擔當！今（21）日正式迎來19歲生日的她，即將在今年盛夏開啟人生新篇章…

非洲行最後1站赤道幾內亞 良十四世緬懷方濟各

天主教教宗良十四世今天搭乘專機從安哥拉前往赤道幾內亞，展開非洲訪問行程的最後一站。他在專機上緬懷逝世1周年的方濟各教宗，...

不只是指導方針！英格蘭將正式立法禁止中小學學生在校使用手機

英格蘭將提出學生在校園禁用手機法案，使學校目前實施的禁用手機指引成為正式的法律。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。