南韓2月新生兒近7年最多 30世代女性生育率提升原因曝光

韓國今年2月的新生兒近2萬3000人，為同月份7年來最多，韓媒今天報導指出，30多歲女性生育率大幅上升，帶動整體成長；另外，提升育嬰假福利、貸款優惠等也是因素之一。

根據韓聯社報導，國家數據機構今天公布人口動態，今年2月出生人數為2萬2898人，較去年同期增加2747人、增幅13.6%。以2月來看，為2019年（2萬5710人）以來最多，增幅為歷史第3高，僅次於1990年與2000年。

報導指出，韓國出生人數自2024年7月起已連續20個月呈現上升趨勢，2月總生育率（女性一生平均生育數）為0.93人，較去年增加0.10人。

以數據來看，出生增加主要由30多歲族群帶動，以每千名女性的年齡別生育數來看，30至34歲為86.1人、35至39歲為61.5人，分別增加9.1人與9.2人；25至29歲增加1.6人至23.9人，40歲以上增加0.7人至5.1人；不過24歲以下為2.2人，較去年減少0.2人。

前低生育高齡社會委員會副委員長周亨煥近期出書「人口政策大轉型700日紀錄」，根據韓媒News1節錄，周亨煥表示，解決少子化問題不應只將範圍放在「應對少子化」，而是將政策框架轉為支援整個人生週期。

周亨煥之前將政策重點放在「工作」、「照護」、「居住」3大面向，他表示，若要降低生育與育兒的負擔與機會成本，必須同時推動工作家庭平衡、國家負責照護，以及住房與金融支持。核心理念是建立「需要時可靈活使用、無需擔心收入、也不必看他人眼色」的托育環境。

根據僱傭勞動部資料，例如在父母各使用3個月以上的前提下（父母皆必須要請），育嬰假可申請延長至1年6個月（父母皆可請），育嬰假補助提高為父母各自每月最高250萬韓元（約新台幣6萬元）。

還有懷孕期間工時縮短，女性勞工可申請每日縮短2小時工時，公司應予以准許，適用對象擴大為懷孕12週內或32週後的孕婦勞工；另外，在維持既定法定工時的前提下，子女未滿12歲或小學6年級以下，可調整上下班時間。