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多語言分身上線！東京推出「AI都知事Yuriko」以小池百合子為原型

中央社／ 東京22日專電
日本東京都政府昨天在官方X發布「AI都知事Yuriko」影片，宣布以都知事小池百合子為原型打造的AI分身正式上線 法新社
日本東京都政府昨天在官方X發布「AI都知事Yuriko」影片，宣布以都知事小池百合子為原型打造的AI分身正式上線 法新社

日本東京都政府昨天在官方X發布「AI都知事Yuriko」影片，宣布以都知事小池百合子為原型打造的AI分身正式上線，主打以她的聲音即時傳遞都政資訊，並可支援多語言溝通，在網路上引發關注。

發文以「AI都知事Yuriko誕生」開頭，表示將透過「Yuriko’s Voice」即時傳遞都政資訊，宣布「小池都知事的AI虛擬形象已經誕生」，並公開了一小段以小池百合子為原型，透過生成式AI技術製作的影片。

影片中，卡通形象的AI分身以「大家好，我是AI都知事Yuriko」自我介紹，自稱為了更快速向更多民眾傳遞資訊而誕生，並示範以英語、法語、西班牙語及阿拉伯語等多國語言問候。「AI都知事Yuriko」也隨即發布第2段影片，教育民眾如何在猛暑進行節電。

這項新嘗試在網路上引發討論。有支持者認為，在生成式AI普及的時代，可以理解行政部門進行這樣的嘗試，並稱「聲音和本人幾乎一樣，沒有違和感，超厲害」；但也有網友質疑「要如何應對AI幻覺問題」，批評是浪費預算與資源。

其實，這並非小池百合子首次推出AI分身。2024年她爭取3連任時，也曾推出「AI百合子」，說明自己過去8年政績。當時的分身為真人形象，模樣與她擔任新聞主播時頗為相似，同樣吸引大批討論與點閱，發揮良好宣傳效果。

東京 日本 小池百合子 AI

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