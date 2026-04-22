埃及木乃伊腹部首見荷馬史詩 改寫古喪葬史觀

英國「獨立報」（The Independent）報導，考古學家在一具古埃及木乃伊的腹部發現一份紙莎草抄本的荷馬史詩「伊里亞德」，這是史上首次發現希臘文學文本被納入遺體保存過程中。

這項發現對於人們了解古埃及的喪葬習俗和宗教生活具有重大意義。

這份紙莎草碎片是在奧克西林庫斯（Oxyrhynchus）一處約1600年前羅馬時期墓穴中的木乃伊腹部所發現。

奧克西林庫斯是希臘羅馬時期埃及最重要的城市之一，遺址位於現今的巴納薩鎮（Al-Bahnasa），約在開羅以南190公里處，毗鄰尼羅河的支流尤塞夫河（Bahr Yussef）。

巴塞隆納大學（University of Barcelona）古代近東研究所的研究人員在最近一次於2025年11月至12月間進行的考古發掘活動中，發現這具木乃伊。

他們發現這具木乃伊有一個不尋常的特徵，即有一張莎草紙被放置於腹部，作為防腐儀式的一部分。

過去曾發現過這個時期的埃及木乃伊帶有以希臘文寫成的莎草紙，但那些文本內容均為魔法或儀式性質。

研究人員指出，這次「伊里亞德」（Iliad）莎草紙的發現，標誌著首次有希臘文學文本在防腐處理的背景下被發現。

研究人員表示，在這次發掘中辨識出的「伊里亞德」文本，屬於這部史詩第2卷中的「船隻清單」（catalogue of ships）。

其中包含了一段著名的段落，列舉了在特洛伊城（Troy）前集結的希臘軍隊。

研究人員表示，他們不確定木乃伊製作過程為何會選擇這段特定的希臘文本。

羅馬時期的奧克西林庫斯木乃伊製作，結合了傳統的埃及、希臘和羅馬習俗。

當時的古埃及祭司專注於耗時40多天的時間來保存遺體，使用泡鹼（natron）使遺體脫水，並用亞麻布包裹。

他們不再使用傳統的卡諾卜罐（canopic jars）來保存器官，而是傾向於將保存材料連同寫有希臘文學的莎草紙一起填塞入體內，並用黏土封存在胸腔或骨盆腔內。

棺木和裹屍布經常展現出埃及與羅馬風格混合的圖案。

到目前為止，奧克西林庫斯的挖掘工作已發現3座石灰岩墓室，內含羅馬時期的木乃伊與裝飾華麗的木質棺槨。