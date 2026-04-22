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防兒少性剝削與激進化 澳洲令多個遊戲平台提解方

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導

網路兒少性剝削頻傳，澳洲電子安全委員辦公室今天要求Roblox、Minecraft等線上遊戲平台，說明防範兒少性誘拐、避免受極端激進化思想影響的改善方式。

綜合路透社與法新社報導，澳洲在保護兒少免受網路傷害方面處於全球先驅地位，去年已立法禁止16歲以下青少年使用社群媒體。

澳洲電子安全委員辦公室（eSafety）表示，已向多個電腦遊戲平台發出具有法律約束力的透明化通告，要求業者提供系統、人力配置及符合網路安全規範的安全機制等營運細節，違者將面臨罰款及潛在民事訴訟。

「機器磚塊」（Roblox）、微軟（Microsoft）旗下Minecraft、Epic Games旗下要塞英雄（Fortnite）及維爾福公司（Valve Corporation）旗下Steam等知名遊戲平台均在名單之列。

澳洲網路安全專員葛蘭特（Julie Inman Grant）表示，遊戲中的通訊功能等周邊服務，往往是兒少性犯罪者在誘拐、性勒索及激進化案件中，與兒童接觸的首要管道，進而引導他們轉往更隱密的私人通訊軟體。

葛蘭特指出，遊戲平台兼具社交空間功能，澳洲8到17歲青少年中，有9成曾玩過線上遊戲，「兒少性犯罪者明白這點，並透過誘拐或在遊戲中嵌入恐怖主義與暴力極端主義敘事來鎖定兒童，提高了線下接觸犯罪、激進化及其他平台外危害的風險」。

Roblox與微軟均未立即回應置評請求。

近來各界高度關注遊戲平台如何偵測兒少威脅，並採取更嚴格的審查。相較於傳統社群媒體，部分平台與陌生人的即時聊天功能，更難透過自動化工具來監管。

Roblox被控放任平台發生兒童性剝削行為，目前在美國聯邦法院面臨超過140件訴訟案，日前允諾將改善兒童使用聊天與遊戲功能的方式。

澳洲 微軟 法律

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